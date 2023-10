Οι Ισραηλινοί απελευθέρωσαν στρατιώτη τους σε ειδική χερσαία επιχείρηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:35

Ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απελευθερώθηκε, μετά από ειδική χερσαία επιχείρηση, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας, ο στρατός του Ισραήλ.

Σε κοινή δήλωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και η Shin Bet αναφέρουν ότι η Λοχίας Όρι Μεγκίντις είναι σε καλή κατάσταση και έχει συναντηθεί με την οικογένειά της.

Το IDF λέει ότι η Μεγκίντις διασώθηκε κατά τη διάρκεια μιας χερσαίας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ "προωθείται σταδιακά, σύμφωνα με το σχέδιο" στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς την νύκτα, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη θέση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ισραηλινά άρματα μάχης να προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο.

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς έχουν εισέλθει σε συνοικία στις παρυφές της πόλης της Γάζας και έχουν αποκλείσει την κεντρική οδική αρτηρία.

Δεκάδες τανκς έχουν φθάσει στις παρυφές της συνοικίας αλ-Ζεϊτούν, έχουν αποκλείσει την οδό Σαλαχεντίν και βάλλουν κατά κάθε οχήματος που κυκλοφορεί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Αυτή η πρωθητική κίνηση του ισραηλινού στρατού ακολουθεί τη σειρά των επιχειρήσεων διείσδυσης των χερσαίων δυνάμεων των τελευταίων ημερών στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνοικία αλ-Ζεϊτούν βρίσκεται στον νοτιοανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας. Σε κανονικούς καιρούς, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 130.000 κατοίκους και είναι η μεγαλύτερη συνοικία της πόλης. Όμως η περιοχή όπου έχουν φθάσει τα ισραηλινά τανκς είναι αραιοκατοικημένη.

