Νεκρή η Γερμανοϊσραηλινή Σάνι Λουκ, που είχε απαχθεί από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ

Η οικογένεια της Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ, η οποία θεωρείτο ότι παρέμενε αιχμάλωτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την ημέρα της επίθεσης στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ενημερώθηκε από τις ισραηλινές αρχές ότι τελικώς είναι νεκρή.

"Δυστυχώς λάβαμε τα νέα χθες ότι η κόρη μου δεν είναι πια στη ζωή", δήλωσε η μητέρα του Λουκ, Ρικάρντα, στο γερμανικό RTL.

Η Ρικάρντα Λουκ σήμανε για πρώτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την κόρη της αφού την αναγνώρισε σε βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, λόγω των εντυπωσιακών τατουάζ και των βαμμένων μαλλιών της.

Shani Louk, the 23 year-old German who was seen on Hamas videos ravaged and wounded displayed as a trophy in Gaza— has been found dead today.



IDF soldiers located her body in Gaza and brought her back to Israel.



May her memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/1LBOvRXK2e