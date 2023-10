Ρωσία: Εισβολή διαδηλωτών στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν - "Έψαχναν" Ισραηλινούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.20

"Υπό έλεγχο" τέθηκε η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν, στο οποίο εισέβαλε το απόγευμα πλήθος διαδηλωτών, διαβεβαίωσε μέσω του Telegram η κυβέρνηση αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα αφού προηγουμένως κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να βάλουν τέλος στις "παράνομες ενέργειές" τους.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν όλους τους "πολίτες που δεν είχαν την άδεια" να βρίσκονται εκεί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι "ένας αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων" επιβατών μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν, έκλεισε καθώς πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν σε αυτό όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες μπήκαν δια της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar ανέφερε ότι μια πτήση αυτής της εταιρίας, προερχόμενη από το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε στις 19.00, τοπική ώρα. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Sota μετέδωσε ότι επρόκειτο για μια πτήση τράνζιτ που θα απογειωνόταν ξανά στις 21.00, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τη Μόσχα.

Πολλοί από τους διαδηλωτές, προτού να διεισδύσουν στον τερματικό σταθμό, επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες. Ένας από αυτούς διακρίνεται σε ένα βίντεο να κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα "Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν" ενώ άλλοι φωνάζουν "Αλλάχ ακμπάρ".

In 🇷🇺 Makhachkala, locals storm the airport after a plane from Tel-Aviv arrives. They check passports, looking for Israelis. The police don’t interfere. #Israel #IsraelPalestine pic.twitter.com/2mnTBiq1kK