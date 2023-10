Το Ισραήλ περικυκλώνει με άρματα τη Γάζα - "Σφοδρές μάχες στον βορρά"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.45

Το Ισραήλ άφησε να διαφανεί η πρόθεσή του να περικυκλώσει τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες αρμάτων μάχης στη δυτική ακτή του παλαιστινιακού θύλακα, 48 ώρες αφότου ξεκίνησε η διευρυμένη χερσαία επιχείρησή του εκεί.

Η "δεύτερη φάση" του πολέμου κατά της Χαμάς, όπως την αποκαλεί το Ισραήλ, αρχικά κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ισραηλινές δυνάμεις μετακινούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα διακόπηκαν. Η τηλεφωνική σύνδεση και το διαδίκτυο αποκαθίστανται σταδιακά σήμερα, σύμφωνα με κατοίκους του θύλακα.

Εκτός από τις φωτογραφίες των αρμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός, άλλες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία του Ισραήλ στο έδαφος της Γάζας. Σε άλλες εικόνες, μπουλντόζες φαίνονται να ανοίγουν δρόμους στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες εικονίζονται άρματα Merkava, συνοδευόμενα από πεζικάριους.

