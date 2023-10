Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Μάθιου Πέρι γνωστός για τον ρόλο του Τσάντλερ στα "Φιλαράκια"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:23

Ο Αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος αφού ενσάρκωσε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "Τα φιλαράκια" ("Friends"), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times, η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, ο Μάθιου Πέρι είχε πάει να παίξει pickleball το πρωί του Σαββάτου και όταν γύρισε σπίτι του, έστειλε τον βοηθό του να του κάνει κάποιες δουλειές. Όταν ο βοηθός του γύρισε στο σπίτι μετά από 2 ώρες, τον βρήκε αναίσθητο και κάλεσε τις Αρχές.

Σύμφωνα πάντα με το TMZ, δεν βρέθηκαν ναρκωτικά σπίτι του και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια άλλη εγκληματική ή μη ενέργεια.

Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά "Φιλαράκια" που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

"Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου Πέρι. Ο Μάθιου ήταν ένας απίστευτα προικισμένος ηθοποιός και ανεξίτηλο μέλος της οικογένειας της Warner Bros. Television Group", ανέφερε μεταξύ άλλων η Warner Bros στο CNNi.

Ο επίσημος λογαριασμός στο Instagram της τηλεοπτικής σειράς δημοσίευσε ένα εγκάρδιο αφιέρωμα στον Πέρι το Σάββατο το βράδυ, γράφοντας: "Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε τον θάνατο του Matthew Perry. Ήταν ένα αληθινό δώρο για όλους μας".

Η Maggie Wheeler, η οποία έπαιξε τη φίλη του Janice στην σειρά, έγραψε στο Instagram της: "Τι απώλεια. Θα λείψεις στον κόσμο Mathew Perry".

"Η χαρά που φέρατε σε τόσους πολλούς στη σύντομη ζωή σας θα συνεχιστεί. Νιώθω πολύ ευλογημένη από κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε".

Η Selma Blair, η οποία εμφανίστηκε επίσης στα "Φιλαράκια" αποκάλεσε τον Πέρι "τον μεγαλύτερο φίλο της" στο Instagram της. "Όλοι μας αγαπούσαμε τον Matthew Perry, και εγώ αγαπούσα ιδιαίτερα. Κάθε μέρα. Τον αγαπούσα άνευ όρων. Και αυτός εμένα. Και έχω σπάσει. είμαι πληγωμένη. Όνειρα γλυκά Μάτι".

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος "κάθε βράδυ" στα γυρίσματα της σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

Εκτόξευση της φήμης του

Γεννημένος στο Williamstown της Μασαχουσέτης, από πατέρα ηθοποιό και μητέρα δημοσιογράφο, ο Πέρι πήγε να ζήσει μαζί της στην Οτάβα του Καναδά, μετά το χωρισμό των γονιών του.

Μεγαλώνοντας, ακολούθησε το πάθος του για το τένις και έγινε κορυφαίος τενίστας στον Καναδά. Όπως ο πατέρας του, ανέπτυξε επίσης ενδιαφέρον για την υποκριτική αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες όταν ήταν έφηβος για να ζήσει μαζί του.

Ο πρώτος μικρός ρόλος του ήταν στο δράμα "240-Robert" το 1979. Από εκεί ήρθαν και άλλοι ρόρλοι σε παραστάσεις όπως "Charles in Charge", "Silver Spoons" και "The Tracey Ullman Show".

Ο πρώτος του ρόλος στον κινηματογράφο ήρθε όταν ήταν ακόμη στο γυμνάσιο, παίζοντας δίπλα στον Ρίβερ Φίνιξ στην ταινία του 1988 "A Night in the Life of Jimmy Reardon". Πρωταγωνίστησε επίσης στη κωμική σειρά "Second Chances" (αργότερα μετονομάστηκε σε "Boys Will Be Boys"), υποδυόμενος έναν άνδρα που πεθαίνει και επιστρέφει στη γη για να καθοδηγήσει τον νεότερο εαυτό του.

Η σειρά απέτυχε να βρει το κοινό της, αλλά ο Πέρι συνέχισε να κερδίζει περισσότερους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα "Growing Pains", "Who's The Boss" και "Beverly Hills, 90210".

Ο χαρακτήρας του συμπαθητικού και σαρκαστικού Τσάντλερ στην κωμική σειρά "Φιλαράκια" το 1994 τον έκανε διάσημο.

Ο ιδιόρρυθμος ρόλος του χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy Primetime το 2002. Απολάμβανε επίσης άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για το βραβείο υποκριτικής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων άλλων δύο για τη σειρά του ως Joe Quincy στο "The West Wing".

Ο εθισμός

Στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir" ο Πέρι αποκάλυψε ότι η κατάχρηση οπιοειδών τον οδήγησε σε ρήξη παχέος εντέρου όταν ήταν 49 ετών. Ήταν σε κώμα για δύο εβδομάδες και παρέμεινε για μήνες στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να του δίνουν δύο τοις εκατό πιθανότητες επιβίωσης, έγραφε ο ίδιος.

Ο δημοφιλής ηθοποιός χρειάστηκε 14 χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της κοιλιακής βλάβης και παραδέχτηκε ότι είχε πάει σε κέντρο απεξάρτησης 15 φορές όλα αυτά τα χρόνια με την ελπίδα να σταματήσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

"Αυτό με το οποίο εκπλήσσομαι περισσότερο είναι η ανθεκτικότητά μου", είπε στο People πέρυσι, αναφερόμενος στο βιβλίο. "Ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να υπερπηδήσω όλα αυτά τα βασανιστήρια. Θέλοντας να πω την ιστορία, παρόλο που είναι λίγο τρομακτικό να πεις όλα σου τα μυστικά σε ένα βιβλίο, δεν άφησα τίποτα απ' έξω. Όλα είναι εκεί μέσα."

Ο Μάθιου Πέρι ήταν ειλικρινής για τους αγώνες του με τον εθισμό, τον οποίο πάλεψε ακόμη και στο απόγειο της καριέρας του.

"Έπαιρνα 55 Vicodin την ημέρα, ζύγιζα 128 λίβρες, ήμουν στο Friends που με παρακολουθούσαν 30 εκατομμύρια άνθρωποι—και γι' αυτό δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή, γιατί ήμουν υπερβολικά αδύνατος", είπε ο Πέρι σε συνέντευξή του πέρυσι στο CBC.

Ο Πέρι αρραβωνιάστηκε το 2020 με τη λογοτεχνική μάνατζερ Molly Hurwitz και χώρισαν το 2021. "Μερικές φορές τα πράγματα απλά δεν πάνε καλά και αυτό είναι ένα από αυτά. Εύχομαι στη Μόλι τα καλύτερα", είπε ο Πέρι για τον χωρισμό του από τη Μόλι.

Με πληροφορίες από TheTOC.gr