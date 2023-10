Σφοδρότατοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, αναφορές για χερσαία επίθεση - "Η Χαμάς θα νιώσει την οργή μας"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:34

Σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή αυτήν.

Η Χαμάς "θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση", δήλωσε από τη μεριά του το βράδυ της Παρασκευής ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ.

"Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας", συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι "πολύ διαφορετική" όταν ολοκληρωθούν.

"Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική", πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μαρτυρίες Παλαιστινίων, που επικαλούνται οι The Times of Israel, χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των τανκ, επιχειρούν εντός του θύλακα. Υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατιωτών και ενόπλων. Το δημοσίευμα τονίζει ότι οι αναφορές δεν μπορούν να επαληθευτούν άμεσα ενώ δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τις ισραηλινές δυνάμεις μέχρι στιγμής.

Ο ανταποκριτής του Fox news Trey Yingst έκανε λόγο για ήχους από πυρά πολυβόλων κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Η τοπική κυβέρνηση της ισλαμιστικής Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για "κατάρρευση" των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF