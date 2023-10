ΗΠΑ: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν την πρόεδρο εβραϊκής συναγωγής του Ντιτρόιτ

Η πρόεδρος μιας εβραϊκής συναγωγής στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ βρέθηκε νεκρή από χτύπημα με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στην πόλη, σύμφωνα με την αστυνομία και τους τοπικούς αξιωματούχους.

Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα κίνητρο για τη δολοφονία της Samantha Woll, 40 ετών, η οποία ηγείτο της συναγωγής Isaac Agree Downtown Detroit.

Βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, με ίχνη αίματος να οδηγούν πίσω στο σπίτι της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η γενική εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης) του Μίσιγκαν, Ντάνα Νέσελ, δήλωσε "σοκαρισμένη, λυπημένη και τρομοκρατημένη από τη στιγμή που έμαθα για τη βάναυση δολοφονία της Σαμ. Η Σαμ ήταν ο πλέον ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ".

Η Γουόλ εργάστηκε σε πολιτικές εκστρατείες για την Νέσελ και υπήρξε συνεργάτιδα της Αμερικανίδας ομοσπονδιακής βουλευτού του Δημοκρατικού Κόμματος, Ελίσα Σλότκιν, η οποία εκπροσωπεί την 7η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Free Press του Ντιτρόιτ.

I am shocked, saddened and horrified to learn of Sam’s brutal murder. Sam was as kind a person as I’ve ever known. She was driven by her sincere love of her community, state and country. Sam truly used her faith and activism to create a better place for everyone. pic.twitter.com/gIYRP4USaj