Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή που η Χαμάς απελευθερώνει τις δύο Αμερικανίδες ομήρους

Βίντεο της στιγμής που η 18χρονη Νάταλι Ραανάν και η μητέρα της Τζούντιθ απελευθερώνονται από την αιχμαλωσία έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς. Η νεαρή κοπέλα και η μητέρα της, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φαίνονται να βγαίνουν από αυτοκίνητο της Χαμάς, ενώ γύρω τους βρίσκονται ένοπλοι που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι δύο γυναίκες επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και κατευθύνονται προς την ενδοχώρα του Ισραήλ, μετά από 14 ημέρες ομηρείας.

#BREAKING | JUST IN: LIVE VIDEO OF THE TWO AMERICAN HOSTAGES RELEASED BY HAMAS#Gaza #Israel #غزة #فلسطين pic.twitter.com/WU0JjVSoy2