Γάζα: Έκλεισε ξανά το πέρασμα της Ράφα - Πέρασαν μόνο τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:31

Είκοσι φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν σήμερα το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς άνοιξε για πρώτη φορά το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel το πέρασμα έκλεισε και πάλι μετά τη διέλευση των φορτηγών.

Η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου έδειξε εικόνες από πολλά φορτηγά να περνούν το συνοριακό πέρασμα, κατά την 15η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και μετά την επιβολή πλήρους πολιορκίας στη Γάζα από το Ισραήλ εξαιτίας της οποίας οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα – οι μισοί από τους οποίους παιδιά και έφηβοι— βρίσκονται χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα.

Τέσσερα φορτηγά που μεταφέρουν υγειονομική βοήθεια έχουν αρχίσει να κινούνται από τη Ράφα με κατεύθυνση προς τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό, υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις κοινότητες της Ερυθράς Ημισελήνου στην Αίγυπτο και στα εδάφη που ελέγχονται από τους Παλαιστίνιους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση υγειονομικών υλικών πρώτης ανάγκης.

20 Trucks from the @EG_Red_Crescent have arrived at the Egyptian terminal at the #Rafahcrossing, where they will be delivering aid from several #UN agencies.

Following #US President Joe Biden's visit to #Israel, Washington claimed that an agreement had been struck to allow aid to… pic.twitter.com/oGAlMIjaeK