Ισραήλ: Κόκκινη μπογιά και φωτογραφίες ομήρων στο αρχηγείο του κόμματος του Νετανιάχου

Η πρόσοψη σε ένα κτίριο του Τελ Αβίβ που χρησιμεύει ως έδρα του κυβερνώντος κόμματος Likud, του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη έχει βαφτεί με κόκκινη μπογιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια πράξη που φαίνεται να μεταφέρει το μήνυμα ότι η εθνική ηγεσία είναι υπεύθυνη για τα πολλά θύματα των σφαγών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πέραν της συγκεκριμένης ενέργειας οι άγνωστοι στην είσοδο του κτιρίου γραφείων Metzudat Ze'ev τοποθέτησαν ένα κολάζ φωτογραφιών από ομήρους τους οποίους κρατούν η Χαμάς και οι λοιπές οργανώσεις στη Γάζα μετά την επίθεση στο νότιο Ισραήλ.

