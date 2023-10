Η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός - Τι συμβαίνει με τη Ράφα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:08

Σύμφωνα με "επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ" του BBC, η Χαμάς φέρεται να δηλώνει διατεθειμένη να απελευθερώσει κάποιους εκ των τουλάχιστον 203 ομήρων που φέρεται να κρατά αν το Ισραήλ υπογράψει άμεσα κατάπαυση πυρός.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν φαίνεται να έχει αποδεχτεί κάτι τέτοιο λέει το BBC. Όπως έχει γίνει γνωστό, όλοι οι όμηροι δεν βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, αλλά κάποιοι βρίσκονται κρατούμενοι από άλλες ένοπλες ομάδες όπως η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Συναγερμοί για επιθέσεις πυραύλων ήχησαν το πρωί της Παρασκευής στις κοινότητες Μεφαλσίμ και Νιρ Αμ που έχουν εκκενωθεί στην περιοχή της Γάζας, μετά από μια "ηρεμία" που κράτησε περί τις 11 ώρες. Οι τελευταίες ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα, εκτοξεύτηκαν λίγο πριν τις 23:00 χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Τα φράγματα από μπετόν, που είχαν εγκατασταθεί από τους Αιγυπτίους στα σύνορά τους με την πολιορκούμενη Γάζα μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αφαιρέθηκαν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που φαίνεται πως δείχνει ότι θα διέλθει προσεχώς η ανθρωπιστική βοήθεια.

Κατά τη 14η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξέσπασε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου αιματηρή επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ο ΟΗΕ υπολογίζει πως οι περίπου 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας -οι μισοί είναι παιδιά- βρίσκονται στο χείλος της "καταστροφής" επειδή το Ισραήλ τους αρνείται κάθε πρόσβαση σε νερό, ηλεκτρικό και καύσιμα. Όσο για τα αποθέματα τροφίμων, σύντομα θα έχουν εξαντληθεί.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά να ανοίξει τα μεθοριακά περάσματα με τη Γάζα. Όμως οι Αμερικανοί κατάφεραν να πείσουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει το πράσινο φως για την αποστολή βοήθειας από την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, του μοναδικού ανοίγματος της Γάζας προς τον κόσμο που δεν βρίσκεται στα χέρια του Ισραήλ.

Μολονότι εδώ και ημέρες αεροπλάνα απ' όλο τον κόσμο φέρνουν βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα, κανένα από τα φορτία αυτά δεν έχει καταστεί μέχρι τώρα δυνατό να μπει στην Γάζα, όπου ο απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών ανέρχεται σε σχεδόν 3.800 νεκρούς, από τους οποίους τουλάχιστον 1.500 παιδιά, και περισσότερους από 12.000 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Αίγυπτος συνεχίζει να επισκευάζει τους βομβαρδισμένους δρόμους που οδηγούν στον παλαιστινιακό τερματικό σταθμό και σήμερα "αιγυπτιακά οχήματα και υλικό εισήλθαν για να επισκευάσουν το δρόμο από την παλαιστινιακή πλευρά", ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτες μάρτυρες.

Φράγματα από μπετόν, που είχαν τοποθετηθεί στο σύνορο κοντά στο πέρασμα της Ράφα, αφαιρέθηκαν από τους Αιγυπτίους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μία πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Χθες, Πέμπτη, το Κάιρο ανακοίνωσε πως "η Ράφα θα ανοίξει την Παρασκευή", χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφθασε σήμερα στο βόρειο τμήμα της αιγυπτιακής χερσονήσου του Σινά, κοντά στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται ότι θα μπορέσει να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας "αύριο (Σάββατο) ή εκεί γύρω", δήλωσε ο υπεύθυνος του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Μάρτιν Γκρίφιθς.

"Διεξάγουμε προχωρημένες διαπραγματεύσεις σε βάθος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εγγυηθούμε την έναρξη το συντομότερο δυνατόν μιας επιχείρησης αρωγής στη Γάζα", δήλωσε ο Γκρίφιθς, τον οποίο επικαλέσθηκε εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στη Γενεύη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εγκρίνει κανονισμούς που θα της επιτρέψουν να κλείνει προσωρινά ξένα ειδησεογραφικά κανάλια κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ο τρέχων πόλεμος με τη Χαμάς στη Γάζα, εάν πιστεύει ότι η εκπομπή βλάπτει την εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι πρωτοστάτησε στην προσπάθεια έγκρισης του κανονισμού προκειμένου να κλείσει το Al Jazeera, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, έχει βλάψει την εθνική ασφάλεια.

Στόχος "ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής" έγινε το βράδυ της Πέμπτης η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι από την επιδρομή προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του ναού και κατέρρευσε παρακείμενο οικοδόμημα. Εκτίμησαν πως στόχος της επίθεσης ήταν χώρος κοντά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπου πολλοί άμαχοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο εν μέσω του συνεχιζόμενου σφυροκοπήματος από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς επεσήμανε ότι 18 χριστιανοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την επιδρομή, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι -- μουσουλμάνοι και χριστιανοί-- είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην εκκλησία.

Το Πατριαρχείο προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει απολογισμό νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι χθες διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή. "Νωρίτερα σήμερα (σ.σ. χθες, Πέμπτη) μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου τρομοκράτη της Χαμάς που είχε εμπλακεί στην εκτόξευση ρουκετών και οβίδων εναντίον του Ισραήλ", δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού. Το κέντρο αυτό "χρησίμευε για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εκεί βρισκόταν τρομοκρατική υποδομή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς", διευκρίνισε. "Έπειτα από την επίθεση του ισραηλινού στρατού ο τοίχος μιας εκκλησίας που βρίσκεται στην περιοχή υπέστη ζημιές. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης του συμβάντος", σημείωσε ο εκπρόσωπος. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι "η Χαμάς τοποθετείται σκοπίμως σε κατοικημένες περιοχές με αμάχους και χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας σαν ανθρώπινες ασπίδες", ενώ επανέλαβε το αίτημα του ισραηλινού στρατού για εκκένωση του βόρειου τμήματος του θύλακα.

Σε μια δήλωση που εκφράζει την "εντονότερη καταδίκη" του, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απέδωσε την έκρηξη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Πρόσθεσε ότι η στόχευση των εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, που χρησιμοποιούνται συχνά από πολίτες που αναζητούν καταφύγιο, "αποτελεί έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

"Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκφράζει την πιο έντονη καταδίκη του για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε τον εκκλησιαστικό του χώρο στην πόλη της Γάζας.

Το Πατριαρχείο τονίζει ότι η στόχευση των εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που αυτά παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες περιοχές τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Παρά την προφανή στόχευση των εγκαταστάσεων και των καταφυγίων του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και άλλων εκκλησιών - συμπεριλαμβανομένης της Επισκοπικής Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, άλλων σχολείων και κοινωνικών ιδρυμάτων - το Πατριαρχείο, μαζί με τις άλλες εκκλησίες, παραμένει προσηλωμένο στην εκπλήρωση των θρησκευτικών και ηθικό καθήκον να παρέχει βοήθεια, υποστήριξη και καταφύγιο σε όσους έχουν ανάγκη, εν μέσω συνεχών ισραηλινών απαιτήσεων για εκκένωση αυτών των ιδρυμάτων αμάχων και των πιέσεων που ασκούνται στις εκκλησίες ως προς αυτό.

Το Πατριαρχείο τονίζει ότι δεν θα εγκαταλείψει το θρησκευτικό και ανθρωπιστικό του καθήκον, που έχει τις ρίζες του στις χριστιανικές του αξίες, να παρέχει όλα όσα είναι απαραίτητα σε περιόδους πολέμου και ειρήνης.

Η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου είναι η παλαιότερη χριστιανική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας. Βρίσκεται κοντά σε τζαμί στην ιστορική συνοικία της πόλης της Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα. Δεν απέχει πολύ από το νοσοκομείο Αλ Άχλι που επλήγη το βράδυ της Τρίτης. Ο αριθμός των χριστιανών στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει λιγότεροι από χίλιοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ορθόδοξοι), ενώ προτού η Χαμάς αναλάβει την εξουσία στη Γάζα (2007), οι χριστιανοί ήταν περισσότεροι από επτά χιλιάδες.

Το υπουργείο Άμυνας και οι Άμυνας του Ισραήλ ανακοινώνουν ότι θα αρχίσουν να απομακρύνουν τους κατοίκους από την Κιριάτ Σμόνα στα βόρεια, προς ξενώνες που επιδοτούνται από το κράτος. Η εκκένωση πραγματοποιείται εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων με ρουκέτες και πυραύλους από την τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ και άλλες συμμαχικές παλαιστινιακές φατρίες με στόχο το βόρειο Ισραήλ.

Χθες τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρουκέτα στην πόλη.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει πληθυσμό περίπου 22.000 κατοίκους, αν και πολλοί έχουν ήδη φύγει εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πολλές άλλες τοποθεσίες που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απάντηση στη χθεσινή ρίψη ρουκετών και πυραύλων στο βόρειο Ισραήλ. Ξεχωριστά, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκοτώνοντας έναν τρομοκράτη στην περιοχή.

