Η χλιδάτη ζωή του ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ

Χωρίς αμφιβολία, ο Ισμαήλ Χανίγια είναι αυτή τη στιγμή το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Γενημμένος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι το 1962 (εποχή που η Λωρίδα της Γάζας ήταν υπό τον έλεγχο της Αιγύπτου), είναι μέλος της οργάνωσης από τη δεκαετία του '80. Ο Χανίγια φέρει ως "παράσημο" τα τρία χρόνια που πέρασε σε ισραηλινές φυλακές μετά τη σύλληψή του το 1989.

Το 1992, η Χαμάς φρόντισε να τον εξαφανίσει από τα ραντάρ "εξορίζοντάς" τον - μαζί και με άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης - σε μια no man's land, σε ένα απομακρυσμένο τόπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Μετά από ένα χρόνο στην αυτοεξορία, ο Χανίγια επέστρεψε στη Γάζα. Το 1997 διορίστηκε επικεφαλής του γραφείου πνευματικής καθοδήγησης της Χαμάς και δίδαξε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα - του οποίου είναι και απόφοιτος με δίπλωμα στην αραβική λογοτεχνία. Η θέση αυτή του πνευματικού καθοδηγητή, τον ισχυροποίησε στους κόλπους της οργάνωσης.

Το 2006 ήταν η στιγμή του. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς τον διόρισε πρωθυπουργό της Γάζας μετά την εκλογική νίκη της Χαμάς. Έναν χρόνο αργότερα όμως τον καθαίρεσε όταν η Χαμάς επικράτησε της Φατάχ, του κόμματος του Αμπάς, μετά από μία εβδομάδα σκληρών και αιματηρών μαχών. Η θέση του Χανίγια αν και αρχικά κλονίστηκε, ο ίδιος ορκίστηκε ότι "δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τις ευθύνες τους απέναντι στον παλαιστινιακό λαό". Στην πράξη δεν μετακινήθηκε ποτέ από τη θέση του και παρέμεινε πρωθυπουργός της Γάζας μέχρι το 2014.

Από το 2017, είναι εκλεγμένος στη θέση του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Το 2018, το Στέητ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Κατάρ από όπου διευθύνει τη Χαμάς από το πολυτελές γραφείο που του έχει παραχωρηθεί, όπως γράφει το BBC.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel εξηγεί πώς ο Χανίγια από τις 7 Οκτωβρίου όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσή της στο Ισραήλ, τα παρακολουθεί όλα από την ασφάλεια που του προσφέρει ο πλούτος και η ισχύς του Κατάρ.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την 7η Οκτωβρίου. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης εμφανίζεται στο κομψό γραφείο του στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Παρακολουθεί την αιματηρή επίθεση από τη Ντόχα μέσα από τις συνδέσεις του αγγλόφωνου αραβικού καναλιού Al Jazeera, που επίσης έχει την έδρα του στη Ντόχα και αποτελεί ιδιοκτησία του εμιράτου ως ιδιωτικό κοινωφελές ίδρυμα.

Ο Χανίγια είναι μαζί με άλλα στελέχη της Χαμάς και συνεργάτες του. Παρακολουθούν, χειρονομούν έντονα, σχολιάζουν. Και αμέσως μετά όλοι μαζί "προσκυνούν σε ένδειξη ευγνωμοσύνης".

The head of the Hamas Political Bureau, Ismail Haniyeh, his deputy, Saleh Al-Arouri, and other members of the Hamas leadership "prostrate in gratitude" for the ongoing attacks against Israel. pic.twitter.com/ACuajF4PTf