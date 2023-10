Ισραήλ: Μια ανάσα πριν τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα - "Ο στρατός έχει το πράσινο φως"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.37

Ο ισραηλινός στρατός έχει το "πράσινο φως" για χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας όποτε είναι έτοιμος, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Νιρ Μπαρκάτ.

Σε συνέντευξή του στο ABC News ο κ. Μπαρκάτ σημείωσε πως "οι όμηροι και οι απώλειες αμάχων θα είναι δευτερεύουσες σε σχέση με την καταστροφή της Χαμάς".

"Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε πίσω τους ομήρους ζωντανούς", τόνισε, για να προσθέσει πως η "ύψιστη προτεραιότητα" είναι η καταστροφή της Χαμάς.

Ερωτηθείς για τα τούνελ χιλιομέτρων που έχει κατασκευάσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα, είπε ότι θα γίνουν το "μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου".

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Ισραήλ, Ευτυχία Πενταράκη, "είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα ότι κάτι έρχεται", καθώς οι ετοιμασίες του στρατού έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες.

Η συνέντευξη του Μπιρκάτ ήρθε λίγη ώρα μετά την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο μέτωπο, αλλά και την προαναγγελία του υπουργού Άμυνας της χώρας Γιόαβ Γκάλαντ: "Να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής".

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε επίλεκτη ταξιαρχία του ισραηλινού στρατού Γκολάνι, στα σύνορα με τη Γάζα. "Βρίσκομαι εδώ με στρατιώτες της Golani από όλα τα μέρη της χώρας. Πολέμησαν σαν λιοντάρια και θα πολεμήσουν σαν λιοντάρια", είπε στους στρατιώτες.

"Θα νικήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Όλος ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας και θα δώσουμε σκληρά χτυπήματα στους εχθρούς μας για να πετύχουμε τη νίκη. Στη νίκη!", ήταν τα λόγια του.

