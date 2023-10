Γάζα: Νεκρός ο επικεφαλής των δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας της Χαμάς

Νεκρός είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας υπό την ηγεσία της Χαμάς, Jehad Mheisen, μετά από αεροπορική ισραηλινή επιδρομή σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης της Χαμάς.

The Commander of Hamas's National Security Forces in Gaza Jehad Mheisen was killed by Israeli forces, according to Palestinian reports on Thursday.



