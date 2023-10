Σειρήνες ήχησαν στα σύνορα του Ισραήλ με Γάζα και Λίβανο - Η Αίγυπτος επισκευάζει δρόμους στη Ράφα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:42

Θέμα χρόνου είναι, όπως φαίνεται, η έναρξη της χερσαίας επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας που προετοιμάζει εδώ και μέρες το Ισραήλ, στο πλαίσιο της διακηρυγμένης δέσμευσής του να εξαλείψει από προσώπου γης τη Χαμάς.

Όπως διευκρίνισε την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μέλη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που βρίσκονται ήδη στα σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακα, η χερσαία επιχείρηση στα εδάφη που ελέγχει η Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

"Επί του παρόντος βλέπετε τη Γάζα από μακριά, σύντομα θα τη δείτε εκ των έσω", τόνισε ο Γκάλαντ, μιλώντας στους στρατιώτες της ταξιαρχίας Givati, προσθέτοντας ότι "η εντολή θα έρθει".

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Γιάρον Φίνκελμαν, ο οποίος μιλώντας σε στρατεύματα που έχουν παραταχθεί κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μακρά και έντονη".

"Αυτός ο πόλεμος επιβλήθηκε σε εμάς, από έναν σκληρό εχθρό που μας έβλαψε πολύ. Αλλά τους σταματήσαμε… τους χτυπάμε δυνατά", ανέφερε ο υποστράτηγος Φίνκελμαν στους στρατιώτες κοντά στα σύνορα της Γάζας νωρίτερα την Πέμπτη

"Τώρα, ο ελιγμός πρόκειται να μεταφέρει τις μάχες στο έδαφός τους. Θα τους νικήσουμε στο έδαφός τους", λέει. "Θα είναι δύσκολο, μακρύ σε χρόνο και έντονο".

Σειρήνες ήχησαν το απόγευμα της Πέμπτης στις πόλεις Σντερότ, Ασντόν και Ασκελόν του Ιραήλ κατά τη διάρκεια ενός μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν κατά ισραηλινών εδαφών από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ λίγο αργότερα ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης και στην πόλη Μπερ Σεβά, και σε γειτονικές της περιοχές.

Η δημοτική αρχή του Σντερότ ανακοίνωσε ότι δύο ρουκέτες έπληξαν την πόλη, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της πόλης άλλωστε την έχει εγκαταλείψει μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα με την επίθεση στα νότια σύνορα του Ισραήλ, σειρήνες ήχησαν σε αρκετές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, για ενδεχόμενη επίθεση με ρουκέτες, ενώ λίγη ώρα αργότερα σειρήνες ήχησαν επίσης στην πόλη Ναχαρίγια και αρκετούς κοντινούς οικισμούς.

Οι τελευταίες αυτές επιθέσεις σε βορρά και νότο εγείρουν ανησυχίες για τυχόν συνονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ από Γάζα και Λίβανο, σύμφωνα με τον ιστότοπο The Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έξι ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ ενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού σε αρκετές πόλεις. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μία από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιπες έπληξαν ανοιχτούς χώρους, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται ότι ένας ακόμη αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύθηκε από το έδαφος του Λιβάνου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις "απάντησαν" με πυρά πυροβολικού πλήττοντας τις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύθηκαν οι ρουκέτες αλλά και ο αντιαρματικός πύραυλος.

Η Χαμάς, με ανακοίνωσή της, ανέλαβε την επίθεση που σημειώθηκε κατά του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι ο βραχίονάς της στο Λίβανο εκτόξευσε κατά της Ναχαρίγια και της Σλόμι περίπου 30 ρουκέτες.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη έφτασε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβιβ αμερικανικό αεροσκάφος που μετέφερε στο Ισραήλ τεθωρακισμένα οχήματα που προορίζονται να αντικαταστήσουν τα οχήματα του ισραηλινού στρατού που έχουν υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το φορτίο των τεθωρακισμένων οχημάτων αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου πακέτου στρατιωτικών προμηθειών που έχει στόχο την ενίσχυση του στόλου οχημάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παραδόσεις που θα περιλαμβάνουν τεθωρακισμένα ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς και εξοπλισμό μηχανικού.

Στο πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, οι Αιγύπτιοι προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τη σχετική συμφωνία Ουάσινγκτον – Καΐρου, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Εδώ και ημέρες "150 φορτηγά περιμένουν στη Ράφα", δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες, γεμάτα με τη βοήθεια από την Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία φτάνει με αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της αλ Αρίς, πρωτεύουσας της αιγυπτιακής επαρχίας του Βόρειου Σινά, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Ράφα.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τετάρτη να συνεργαστούν για την επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη από τον ισραηλινό στρατό Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησαν αργά το βράδυ Ουάσινγκτον και Κάιρο.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι υπογράμμισαν την ανάγκη για διατήρηση της σταθερότητας στην Μέση Ανατολή και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη στρατηγικής σημασίας σχέση μεταξύ των χωρών τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τζο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου συμφώνησε να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας – για "να αφήσει έως και 20 φορτηγά να περάσουν" προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα. "Εάν η Χαμάς τα κατασχέσει ή δεν τους επιτρέψει να περάσουν", θα τερματιστεί η προσπάθεια, διευκρίνισε ο Μπάιντεν, αποδίδοντας "εύσημα" στον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη "συνεργασία" του.

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνωστίζονται περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, θα πρέπει να είναι "συστηματική", της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως, τόνισε ωστόσο χθες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, "εφόσον πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα (που προορίζονται) για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας" και "εφόσον οι προμήθειες δεν φθάσουν στη Χαμάς".

BREAKING: Israeli warplanes destroy a residential tower in the Abraj Az-Zahra neighborhood in the central #Gaza Strip. pic.twitter.com/60WRiN99XV

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς που είναι υπεύθυνος για το πέρασμα της Ράφα, Wael Abu Omar, πάντως δήλωσε ότι μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχε εισέλθη από τη Ράφα ούτε βοήθεια ούτε οποισδήποτε εξοπλισμός.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι πέντε φορτηγά γεμάτα με ιατροφαρμακευτικό υλικό είναι έτοιμα και περιμένουν στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα, καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι δεν θα μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Τα φορτηγά μας είναι γεμάτα και έτοιμα να ξεκινήσουν" είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Πρόσθεσε ότι ελπίζει τα εφόδια αυτά να παραδοθούν αμέσως μόλις ανοίξει η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, "καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο".

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι μέσα στη νύχτα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής ομάδας των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της Γάζας. Ο στρατός αναφέρει ότι πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν από το Shin Bet, σκοτώνοντας τον Ραφάτ Αμπού Χιλάλ.

Οι Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

ΜΜΕ που συνδέονται με τη Χαμάς στη Γάζα αναφέρουν ότι η Τζαμίλα αλ-Σάντι, η χήρα του συνιδρυτή της Χαμάς Αμπντέλ Αζίζ αλ-Ραντίσι και η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε στο πολιτικό γραφείο της τρομοκρατικής ομάδας, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Οι αναφορές δεν δίνουν λεπτομέρειες για τον τόπο του χτυπήματος, αναφέροντας μόνο ότι σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Η Αλ-Σάντι το 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων. Ο Ραντίσι σκοτώθηκε το 2004 από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μια ημέρα μετά την έκρηξη στο νοσοκομείο, οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Όπως και άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό, αυτό αμφισβητείται. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Λιόρ Χάιατ, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν "αρκετές δεκάδες". Λόγω της έλλειψης πρόσβασης στον ιστότοπο για ανεξάρτητους οργανισμούς, ο αριθμός είναι δύσκολο να επαληθευτεί.

Ο Ghassan Abu-Sittah, ένας γιατρός από το Λονδίνο που εργάζεται στη Γάζα, περιγράφει τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο νοσοκομείο Al Ahli: "Ήμουν στο χειρουργείο όταν χτύπησε ο πύραυλος", είπε. "Το ταβάνι του χειρουργείου έπεσε πάνω μας. Υπήρχαν εκατοντάδες νεκροί, υπήρχαν ακρωτηριασμένα μέρη, υπήρχαν άνθρωποι με πρωτογενείς ακρωτηριασμούς".

Πρόσθεσε ότι το 40% των ασθενών που βλέπει είναι "παιδιά και όλοι... έχουν χάσει έναν ή δύο γονείς και δυστυχώς αυτά τα παιδιά έχουν μπροστά τους έναν μακρύ, μακρύ δρόμο ανάρρωσης".

Ενημερωμένα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, λένε ότι τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Μεταξύ των νεκρών, 1.524 ήταν παιδιά, 1.000 γυναίκες και 120 ηλικιωμένοι, λένε. Συνολικά 12.493 έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τη στιγμή που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 73 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή από Ισραηλινούς εποίκους μετά τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν "σε επίθεση του κατακτητή (σ.σ. Ισραήλ) στον καταυλισμό προσφύγων του Νουρ Σαμς". Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο θάνατος ενός 16χρονου στον ίδιο καταυλισμό.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αυτόν τον απολογισμό. "Οι στρατιώτες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον καταυλισμό για να καταστείλουν τρομοκρατικές δραστηριότητες" αναφέρεται σε μια ανακοίνωση.

Εξάλλου, ένας 17χρονος σκοτώθηκε από σφαίρες στον καταυλισμό Ντεϊσέχ, κοντά στη Βηθλεέμ και ένας 32χρονος στο Μπουντρούς, στα δυτικά της Ραμάλα. Στο Μπουντρούς ο στρατός υποστηρίζει ότι Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν "βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα" εναντίον των στρατιωτών ενώ έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το 1967 παλαιστινιακό έδαφος, ήδη πολύ τεταμένη αυτή τη χρονιά, κλιμακώθηκε ξανά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Μετά τους θανάτους εκατοντάδων ανθρώπων στον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη κάλεσαν σε διαδηλώσεις, που ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούσαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό. Εξάλλου, η βία των εποίκων κλιμακώνεται, σύμφωνα με τον Μάρτιν Γκρίφιθς, κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η κατάσταση να τεθεί εκτός ελέγχου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι ένας αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στο κιμπούτς Μανάρα στα βόρεια σύνορα. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Λίγη ώρα αργότερα ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι απαντά με βομβαρδισμό πυροβολικού. Το IDF λέει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί στην τελευταία επίθεση με πυραύλους, που προφανώς πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ. Οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού στοχεύουν τη θέση εκτόξευσης των πυραύλων, λέει το IDF.

Ένοπλοι της Χαμάς πιθανότατα έβαλα με βορειοκορεάτικα όπλα κατά την επίθεσή τους στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ένα τρομοκρατικό βίντεο και όπλα που κατέσχεσε το Ισραήλ, παρά τις αρνήσεις της Πιονγκγιάνγκ ότι πουλά όπλα στην ομάδα. Το βίντεο αναλύθηκε από δύο ειδικούς επί των όπλων της Βόρειας Κορέας. Μαζί με μια ανάλυση του Associated Press των όπλων που καταγράφηκαν στο πεδίο της μάχης και των νοτιοκορεατικών στρατιωτικών πληροφοριών, το βίντεο δείχνει ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε ρουκέτα F-7, από εκτοξευτήρα ώμου που συνήθως χρησιμοποιούν οι μαχητές εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων.

In an investigation by Channel 4 News, the narrative provided by the Israeli army concerning the al-Ahli al-Arabi Baptist Hospital bombing in Gaza faces scrutiny. From missile trajectories to disputed audio recordings, the report raises significant questions. pic.twitter.com/cydrNlTIIO