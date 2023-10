Η Αίγυπτος δίνει το "οκ" για διέλευση βοήθειας προς τη Γάζα από το πέρασμα της Ράφα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τετάρτη να συνεργαστούν για την επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη από τον ισραηλινό στρατό Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησαν αργά το βράδυ Ουάσινγκτον και Κάιρο.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι υπογράμμισαν την ανάγκη για διατήρηση της σταθερότητας στην Μέση Ανατολή και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη στρατηγικής σημασίας σχέση μεταξύ των χωρών τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τζο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου συμφώνησε να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας – για "να αφήσει έως και 20 φορτηγά να περάσουν" προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

"Εάν η Χαμάς τα κατασχέσει ή δεν τους επιτρέψει να περάσουν", θα τερματιστεί η προσπάθεια, διευκρίνισε ο Μπάιντεν, αποδίδοντας "εύσημα" στον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη "συνεργασία" του.

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνωστίζονται περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, θα πρέπει να είναι "συστηματική", της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως, τόνισε ωστόσο χθες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, "εφόσον πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα (που προορίζονται) για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας" και "εφόσον οι προμήθειες δεν φθάσουν στη Χαμάς".

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι μέσα στη νύχτα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής ομάδας των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της Γάζας. Ο στρατός αναφέρει ότι πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν από το Shin Bet, σκοτώνοντας τον Ραφάτ Αμπού Χιλάλ.

Οι Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι κατέστρεψε εκατοντάδες τοποθεσίες της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, φρεάτων σήραγγας, υποδομών πληροφοριών, επιχειρησιακών αρχηγείων και άλλων αρχηγείων.

Νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ στο χωριό Μπούντρους, στη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο νεαρός, ο Τζιμπρίλ Αουάντ, σκοτώθηκε και άλλος ένας Παλαιστίνιους τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης ισραηλινών στρατευμάτων στο χωριό, διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet - η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ - αναφέρει, επικαλούμενος το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, πως άλλος Παλαιστίνιος, 21 ετών, ο Μοχάμεντ Φαουάκα, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών εποίκων κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Κάρα χθες Τετάρτη αργά το βράδυ.

Νωρίτερα χθες, δυο παλαιστίνιοι έφηβοι σκοτώθηκαν σε επεισόδια με ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Ραμάλα.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το 1967 παλαιστινιακό έδαφος, ήδη πολύ τεταμένη αυτή τη χρονιά, κλιμακώθηκε ξανά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Μετά τους θανάτους εκατοντάδων ανθρώπων στον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη κάλεσαν σε διαδηλώσεις, που ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούσαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό. Εξάλλου, η βία των εποίκων κλιμακώνεται, σύμφωνα με τον Μάρτιν Γκρίφιθς, κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η κατάσταση να τεθεί εκτός ελέγχου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε δυο χωριά στον νότιο Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μεταδίδει το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν. Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον των κοινοτήτων Καφρ Σούμπα και Οντάισα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Τετάρτη το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε μέσω Telegram πως δυο μέλη του σκοτώθηκαν ενώ "είχαν εμπλακεί σε μάχες" στον νότιο Λίβανο, ενώ τρίτο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Διευκρίνισε πως εξαπολύθηκαν επιθέσεις εναντίον πέντε ισραηλινών θέσεων, συμπεριλαμβανομένου στρατοπέδου του Ισραήλ στη Ζαρίτ και θέσης στη Ρας Νακούρα, ιδίως με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε πυρά εναντίον θέσεών του στη Ζαρίτ και έπειτα από εκτοξεύσεις αντιαρματικών πυραύλων εναντίον των κιμπούτς Μανάρα και Ρος ΧαΝίκρα κοντά στα σύνορα, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσει να "πλήττει (...) στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ".

Ένοπλοι της Χαμάς πιθανότατα έβαλα με βορειοκορεάτικα όπλα κατά την επίθεσή τους στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ένα τρομοκρατικό βίντεο και όπλα που κατέσχεσε το Ισραήλ, παρά τις αρνήσεις της Πιονγκγιάνγκ ότι πουλά όπλα στην ομάδα.

Το βίντεο αναλύθηκε από δύο ειδικούς επί των όπλων της Βόρειας Κορέας. Μαζί με μια ανάλυση του Associated Press των όπλων που καταγράφηκαν στο πεδίο της μάχης και των νοτιοκορεατικών στρατιωτικών πληροφοριών, το βίντεο δείχνει ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε ρουκέτα F-7, από εκτοξευτήρα ώμου που συνήθως χρησιμοποιούν οι μαχητές εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων.

