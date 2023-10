Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν πλάνα από drone που ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν ότι η θανατηφόρα έκρηξη στο νοσοκομείο Al-Ahli στη Λωρίδα της Γάζας δεν προκλήθηκε από δικό του πλήγμα, το οποίο, όπως αναφέρουν, θα είχε αφήσει κρατήρα και όχι ένα φλεγόμενο πάρκινγκ και σκάγια στις στέγες.

Το βίντεο δείχνει εικόνες από το πάρκινγκ του νοσοκομείου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Χαμάς.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf