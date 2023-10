Πυριτιδαποθήκη η Μέση Ανατολή - Στο Τελ Αβίβ ο Μπάιντεν, σε μουσουλμανικό πετρελαϊκό εμπάργκο κατά Ισραήλ καλεί το Ιράν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.30

Πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του, εστίασε στα "εγκλήματα πολέμου της Χαμάς", μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα, για το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, ενώ ο αραβικός κόσμος το αποδίδει σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

"Ενώ το Ισραήλ επιδιώκει να ελαχιστοποιεί τις απώλειες αμάχων, η Χαμάς επιδιώκει να τις μεγιστοποιεί", είπε σε δήλωσή του πριν τη συνάντηση. "Η Χαμάς θέλει να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους Ισραηλινούς και δεν δίνει καμία σημασία στις ζωές των Παλαιστινίων".

"Κάθε μέρα, διαπράττουν ένα διπλό έγκλημα πολέμου – στοχοποιώντας τους αμάχους μας, ενώ κρύβονται πίσω από τους αμάχους τους, τους οποίους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες".

"Η Χαμάς είναι υπεύθυνη και θα πρέπει να λογοδοτήσει για όλες τις απώλειες αμάχων", συνέχισε. "Είδαμε το κόστος αυτού του τρομερού εγκλήματος πολέμου χθες, όταν ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη δεν εκτοξεύτηκε σωστά και έπεσε σε ένα παλαιστινιακό νοσοκομείο. Δικαίως εξοργίστηκε ολόκληρος ο κόσμος, αλλά η οργή δεν πρέπει να απευθύνεται στο Ισραήλ, αλλά στους τρομοκράτες".

Ο Νετανιάχου δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εργάζεται για να κρατά τους αμάχους μακριά από τον κίνδυνο και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να το πράξει.

"Ο δρόμος προς τη νίκη θα είναι μακρύς και σκληρός", κατέληξε ο Νετανιάχου. "Αλλά ενωμένοι στον σκοπό και με βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης... το Ισραήλ θα επικρατήσει", κατέληξε, σημειώνοντας το πνεύμα και τη βούληση της χώρας και των στρατιωτών της.

Σε σύντομη δήλωσή του πριν τη συνάντηση, από την πλευρά του, ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ "θα συνεχίσουν να φυλάνε τα νώτα του Ισραήλ".

Ο Μπάιντεν επαίνεσε το υπουργικό συμβούλιο για το γεγονός ότι "είναι ισχυρό και στέκεται ενωμένο".

Υπενθύμισε ότι οι ιδρυτές του Ισραήλ έλεγαν ότι το έθνος θα βασίζεται στην "ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη".

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα σας για την υπεράσπιση αυτής της ελευθερίας, για την επιδίωξη αυτής της δικαιοσύνης και για την υποστήριξη αυτής της ειρήνης, σήμερα, αύριο και πάντα, σας το υποσχόμαστε", είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι δυο τους προσπάθησαν να αγνοήσουν τις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.

Ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται από την Τετάρτη το πρωί στο Ισραήλ, λίγες ώρες αφότου αποφάσισε την αναβολή της επίσκεψης που σχεδίαζε να κάνει αμέσως μετά στην Ιορδανία, μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς.

Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχθηκαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ Μάικλ Χέρτσογκ και την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο εβραϊκό κράτος Στέφανι Χάλετ.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εναγκαλίστηκαν τον κ. Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ τόνισε στον Αμερικανό ομόλογό του: "Καλωσήρθατε κ. Πρόεδρε. Ο Θεός να σας ευλογεί που προστατεύεται το έθνος του Ισραήλ".

Στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις μετά την άφιξη Μπάιντεν, ο μεν Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί στη Γάζα στην Ισλαμική Τζιχάντ, τονίζοντας παράλληλα εμμέσως την ανάγκη το Ισραήλ να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την δική του εκδοχή των γεγονότων με στοιχεία, ο δε πρωθυπουργός του Ισραήλ στάθηκε στη μεγάλη συγκίνηση που προκαλεί στη χώρα του η πρώτη επίσκεψη ηγέτη των ΗΠΑ στο εβραϊκό κράτος εν καιρώ πολέμου.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του ισλαμιστικού καθεστώτος του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να απελάσουν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές από τις πρωτεύουσές τους και να επιβάλουν εμπάργκο πετρελαίου στο Ισραήλ, μετά την έκρηξη σε νοσοκομείο στην παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας.

Τα σχόλια του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σηματοδοτούν την πρώτη φορά που συζητείται εμπάργκο πετρελαίου από την ημέρα που το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στην ισλαμιστική Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αφότου η οργάνωση σκότωσε περίπου 1.300 Ισραηλινούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, στις 7 Οκτωβρίου.

"Αναμένουμε από τις ισλαμικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το σιωνιστικό καθεστώς να διακόψουν αμέσως τις σχέσεις τους αυτές και να εκδιώξουν τον Ισραηλινό πρεσβευτή από τη χώρα τους", είπε ο Αμιραμπντολαχιάν σε δήλωσή του η οποία προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

"Δεύτερον, η εξαγωγή πετρελαίου στη χώρα του Ισραήλ και κάθε πρότζεκτ που υπάρχει μεταξύ οποιουδήποτε μουσουλμανικού κράτους και του Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως", κατέληξε.

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να του υποβάλει τα συλλυπητήριά του έπειτα από τη φονική έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα και να εκφράσει την υποστήριξή του στις "νόμιμες προσδοκίες" των Παλαιστινίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν, που βρισκόταν στο Αμάν στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή, επικοινώνησε τηλεφωνικά αργά την Τρίτη, με τον Αμπάς "προκειμένου να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του για τους αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη" στο νοσοκομείο 'Αχλι Άραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του κ. Μπάιντεν, του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης *(Παλαιστινιακής Αρχής) Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε εξάλλου και ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί "όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές", τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

"Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά", δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν πλάνα από drone που ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν ότι η θανατηφόρα έκρηξη στο νοσοκομείο Al-Ahli στη Λωρίδα της Γάζας δεν προκλήθηκε από δικό του πλήγμα, το οποίο, όπως αναφέρουν, θα είχε αφήσει κρατήρα και όχι ένα φλεγόμενο πάρκινγκ και σκάγια στις στέγες.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf