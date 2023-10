Πυριτιδαποθήκη η Μέση Ανατολή μετά το πολύνεκρο πλήγμα στη Γάζα - Έφτασε στο Ισραήλ ο Μπάιντεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.56

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε την Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Ισραήλ, λίγες ώρες αφότου αποφάσισε την αναβολή της επίσκεψης που σχεδίαζε να κάνει αμέσως μετά στην Ιορδανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς, τον οποίο το Ισραήλ αποδίδει στις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ και ο αραβικός κόσμος αποδίδει στο Ισραήλ.

Φορώντας μαύρο κοστούμι και γαλανόλευκη γραβάτα, ο κ. Μπάιντεν βγήκε από το προεδρικό αεροσκάφος, με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ Μάικλ Χέρτσογκ και η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο εβραϊκό κράτος Στέφανι Χάλετ.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εναγκαλίστηκαν τον κ. Μπάιντεν, με την ατμόσφαιρα να μοιάζει θετική.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ τόνισε στον Αμερικανό ομόλογό του: "Καλωσήρθατε κ. Πρόεδρε. Ο Θεός να σας ευλογεί που προστατεύεται το έθνος του Ισραήλ".

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να του υποβάλει τα συλλυπητήριά του έπειτα από τη φονική έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα και να εκφράσει την υποστήριξή του στις "νόμιμες προσδοκίες" των Παλαιστινίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν, που βρισκόταν στο Αμάν στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή, επικοινώνησε τηλεφωνικά αργά την Τρίτη, με τον Αμπάς "προκειμένου να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του για τους αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη" στο νοσοκομείο 'Αχλι Άραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο κ. Μπάιντεν δήλωσε, σε επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, "αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος" εξαιτίας της "έκρηξης" σε νοσοκομείο της Γάζας και της "φρικτής απώλειας ζωών" που προκάλεσε.

Στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, ο κ. Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄ "αμέσως μόλις άκουσε την είδηση" και ότι ζήτησε από συνεργάτες του αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια να "συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε".

Νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε τα "συλλυπητήριά του" στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε "ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες", σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε ωστόσο να εκφραστεί για το ποιος ευθύνεται για το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί με απολογισμό τουλάχιστον 200 νεκρούς.

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του κ. Μπάιντεν, του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης *(Παλαιστινιακής Αρχής) Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε εξάλλου και ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί "όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές", τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

"Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά", δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν πλάνα από drone που ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν ότι η θανατηφόρα έκρηξη στο νοσοκομείο Al-Ahli στη Λωρίδα της Γάζας δεν προκλήθηκε από δικό του πλήγμα, το οποίο, όπως αναφέρουν, θα είχε αφήσει κρατήρα και όχι ένα φλεγόμενο πάρκινγκ και σκάγια στις στέγες.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf