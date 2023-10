Στη Μέση Ανατολή μεταβαίνει ο Μπάιντεν για την πολεμική κρίση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.43

Η Ιορδανία θα φιλοξενήσει την Τετάρτη μια τετραμερή σύνοδο κορυφής στο Αμάν με συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και των ηγετών της Αιγύπτου και των Παλαιστινίων για να συζητηθούν οι "επικίνδυνες" συνέπειες από τον πόλεμο της Γάζας στην περιοχή, μετέδωσαν ιορδανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους τρόπους παύσης "του εν εξελίξει πολέμου στη Γάζα και σε τρόπους εύρεσης ενός πολιτικού ορίζοντα που θα επιτρέψει επίσης την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας", σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα έχει ξεχωριστή τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Ιορδανός μονάρχης προειδοποίησε να μην γίνεται προσπάθεια προώθησης Παλαιστινίων προσφύγων στην Αίγυπτο ή την Ιορδανία, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.



I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.