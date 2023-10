Γαλλία: Εκκενώνεται το ανάκτορο των Βερσαλλιών λόγω απειλής για βόμβα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:34

Το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται και πάλι μέσα σε τέσσερις ημέρες έπειτα από ειδοποίηση για βόμβα και θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο τη ημέρας, έγινε γνωστό από την αστυνομία και την αρχή διαχείρισης του ανακτόρου.

"Για λόγους ασφαλείας το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται από τους επισκέπτες του και κλείνει τις πόρτες του για σήμερα", ανακοίνωσε το Chateau de Versailles στον λογαριασμό του στο Twitter (X).

Το ανάκτορο ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη ζητώντας την κατανόηση για αυτή την ενέργεια, χωρίς ωστόσο να εξηγεί τους λόγους της εκκένωσης.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk