Συνάντηση του Σι με τον πρόεδρο του Καζακστάν, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συνάντησε την Τρίτη τον πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ Γιομάρτ Τοκάγιεφ και δήλωσε ότι μια "σταθερή και ζωντανή" σχέση συμβάλλει στην ανάπτυξη και των δύο χωρών.

Ο Τοκάγιεφ βρισκόταν στο Πεκίνο για να συμμετάσχει στο Φόρουμ Belt and Road, τη φιλόδοξη παγκόσμια πρωτοβουλία του Σι για τις υποδομές. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Μάιο, όταν η Κίνα φιλοξένησε για πρώτη φορά μια δια ζώσης σύνοδο κορυφής ηγετών της κεντρικής Ασίας.

Αποκαλώντας τον Τοκάγιεφ "παλιό φίλο", ο Σι δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του Belt and Road, καθώς και στις επενδύσεις και το εμπόριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Ο Σι δήλωσε επίσης ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να αυξήσει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από το Καζακστάν και να διευρύνει την κλίμακα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και τη χρήση των διεθνών οδών μεταφοράς μέσω της Κασπίας Θάλασσας.

"Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η Κίνα και το Καζακστάν θα πρέπει να εμμείνουν στις αρχικές τους προθέσεις, να συμβαδίζουν μεταξύ τους και να προωθούν συνεχώς την ανάπτυξη της μόνιμης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών", δήλωσε ο Σι.

Στη συνάντηση, ο Τοκάγεφ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Κίνα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα, η China National Offshore Oil Corporation υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καζακστάν KazMunayGas JSC, γνωστή και ως KMG, το οποίο περιελάμβανε συμφωνία για τη διεξαγωγή κοινής γεωλογικής έρευνας καθώς και την επέκταση της συνεργασίας σε υφιστάμενα κοιτάσματα πετρελαίου, σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Belt and Road

Η πρωτοβουλία Belt and Road (Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού), ένα μεγάλο σχέδιο που ξεκίνησε από τον Σι πριν από μια δεκαετία και ελπίζει ότι θα δημιουργήσει παγκόσμιες υποδομές και δίκτυα ενέργειας που θα συνδέουν την Ασία με την Αφρική και την Ευρώπη μέσω χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών.

Η επίσημη ονομασία της πρωτοβουλίας είναι η στρατηγική οικονομικής ζώνης του δρόμου του μεταξιού και θαλάσσια ανάπτυξη του δρόμου του μεταξιού τον εικοστό πρώτο αιώνα (Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road Development 21st-Century) (丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路发展战略), που αρχικά ονομάστηκε One Belt One Road ή στρατηγική OBOR για συντομία. Η αγγλική μετάφραση άλλαξε σε Belt and Road Initiative (BRI) το 2016, όταν η κινεζική κυβέρνηση θεώρησε ότι η έμφαση στις λέξεις "ένα" και "στρατηγική" ήταν επιρρεπείς σε παρερμηνεία. Για αυτόν τον λόγο επέλεξαν τον πιο περιεκτικό όρο "πρωτοβουλία" στη μετάφρασή του. Ωστόσο, το "One Belt One Road" εξακολουθεί να είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης (με πληροφορίες από τη wikipedia).