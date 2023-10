Για "ψυχολογική τρομοκρατία" κατηγορεί τη Χαμάς το Ισραήλ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με νεαρή όμηρο

Ο εκπρόσωπος των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε την Τρίτη το πρωί ότι ο στρατός συνεχίζει να χτυπά την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχοντας πλήξει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

"Θέλω να το τονίσω, δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζουμε να μαχόμαστε", είπε ο Χαγκάρι.

Συμπλήρωσε ότι οι IDF συνεχίζουν να "προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια του πολέμου".

Για το βίντεο της Χαμάς το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ και δείχνει την 21χρονη όμηρο Mia Schem, ο Ισραηλινός υποναύαρχος ανέφερε ότι ο στρατός αναμένει περισσότερα τέτοια βίντεο, καθώς η τρομοκρατική ομάδα πιστεύεται ότι κρατά πάνω από 200 αιχμαλώτους.

"Πρόκειται για ψυχολογική τρομοκρατία της Χαμάς εναντίον των πολιτών του Ισραήλ. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερα τέτοια βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, η Χαμάς προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ανθρωπιστική οργάνωση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση", είπε ο Χαγκάρι.

In a first official proof of life, Hamas releases video of 21 year old Mia Schem who was kidnapped from the Supernova festival. Mia says she is currently in #Gaza where they operated on her hand for 3 hrs & she is fine. She only asks that she get back home. https://t.co/RtuDDUmjkK pic.twitter.com/PrxYtsE2mp