Ισραήλ προς μέλη Χαμάς: Παραδοθείτε άνευ όρων ή θα πεθάνετε - Άγνωστος "Χ" ο χρόνος και η μορφή της χερσαίας επίθεσης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.06

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ ανέφερε ότι τα μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς έχουν δύο επιλογές στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας: να παραδοθούν ή να πεθάνουν.

"Τα αεροπλάνα μας θα φτάσουν παντού… κάθε πύραυλος γράφει πάνω του μια διεύθυνση. Θα φτάσουμε σε κάθε ένα από τα μέλη της Χαμάς", είπε ο κ. Γκάλαντ, μιλώντας στους πιλότους και τους τεχνικούς του στόλου F-35 της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στην αεροπορική βάση Nevatim.

"Τα μέλη της Χαμάς έχουν δύο επιλογές: είτε να πεθάνουν στις θέσεις τους είτε να παραδοθούν άνευ όρων. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Θα εξαλείψουμε την οργάνωση Χαμάς και θα διαλύσουμε όλες τις δυνατότητές της", κατέληξε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της εκστρατείας του κατά της Λωρίδας της Γάζας, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες για επικείμενη χερσαία επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού την Τρίτη.

"Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Δεν έχουμε πει ποια θα είναι. Όλοι μιλούν για χερσαία επίθεση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό", είπε ο αντισυνταγματάρχης Richard Hecht σε τακτική ενημέρωσή του προς δημοσιογράφους.

Η Ιορδανία θα φιλοξενήσει την Τετάρτη, μια τετραμερή σύνοδο κορυφής στο Αμμάν με συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και των ηγετών της Αιγύπτου και των Παλαιστινίων για να συζητηθούν οι "επικίνδυνες" συνέπειες του πολέμου στη Γάζα και η εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, μετέδωσαν ιορδανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να επισκεφθεί νωρίτερα το Ισραήλ για συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να διατρανώσει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες του για να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μακροσκελείς συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν για την κατάρτιση σχεδίου προκειμένου να επιτραπεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

"Κατόπιν αιτήματός μας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (...) θα καταρτίσουν σχέδιο που θα επιτρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια δωρητριών χωρών και πολυμερών οργανισμών να φθάσει στους άμαχους της (Λωρίδας της) Γάζας", δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μαραθώνιες -σχεδόν εννιάωρες- συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πέμπτη ημέρα ασταμάτητων διπλωματικών επαφών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλίνκεν, η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση μοιράζονται την ανησυχία μήπως η Χαμάς προχωρήσει στην κατάσχεση ή την καταστροφή της βοήθειας που θα μπει στον θύλακα ή εμποδίσει τη διανομή της σε αυτούς που τη χρειάζονται.

"Αν η Χαμάς εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσής της, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το καταδικάσουμε" και "θα εργαστούμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί" κάτι τέτοιο, είπε ο κ. Μπλίνκεν.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει αεροπλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο και στέλνει ακόμα ένα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε πως η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σκοπός είναι να έχει αποτρεπτικό ρόλο, όχι να αποτελέσει πρόκληση.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ακόμη ένα αμερικανικό πλοίο, το USS Bataan, κατευθύνεται προς το Ισραήλ μεταφέροντας μονάδα των πεζοναυτών και συνολικά 2.000 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Δεν του έχει αναταθεί συγκεκριμένη αποστολή, ωστόσο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο αν αποφασιστεί εκκένωση. Εξάλλου, οι ΗΠΑ έθεσαν σε επιφυλακή άλλους περίπου 2.000 στρατιωτικούς, ώστε να είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσα σε 24 ώρες -αντί για 96, ως είθισται- στην περιοχή σε περίπτωση ανάγκης.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας το πρωί, στοχεύοντας τοπικά αρχηγεία της Χαμάς, στρατιωτικούς χώρους όπου συγκεντρώνονταν μέλη της οργάνωσης και διαμερίσματα-κρυσφήγετα.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Ράφα, στην Τζαμπαλίγια και στο Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF αναφέρουν ότι συνεχίζουν να πραγματοποιούν περισσότερα πλήγματα εναντίον στόχων της Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί έχουν καλέσει στους κατοίκους της βόρειας Γάζας να μετακινηθούν στα νότια του θύλακα πριν από την επίγεια επιχείρηση.

