ΗΠΑ και Ισραήλ καταρτίζουν σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας - Η ΕΕ ξεκινά επιχείρηση αερογέφυρας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.23

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν για την κατάρτιση σχεδίου προκειμένου να επιτραπεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

"Κατόπιν αιτήματός μας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (...) θα καταρτίσουν σχέδιο που θα επιτρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια δωρητριών χωρών και πολυμερών οργανισμών να φθάσει στους άμαχους της (Λωρίδας της) Γάζας", δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μαραθώνιες -σχεδόν εννιάωρες- συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πέμπτη ημέρα ασταμάτητων διπλωματικών επαφών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλίνκεν, η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση μοιράζονται την ανησυχία μήπως η Χαμάς προχωρήσει στην κατάσχεση ή την καταστροφή της βοήθειας που θα μπει στον θύλακα ή εμποδίσει τη διανομή της σε αυτούς που τη χρειάζονται.

"Αν η Χαμάς εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσής της, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το καταδικάσουμε" και "θα εργαστούμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί" κάτι τέτοιο, είπε ο κ. Μπλίνκεν.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει αεροπλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο και στέλνει ακόμα ένα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε πως η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σκοπός είναι να έχει αποτρεπτικό ρόλο, όχι να αποτελέσει πρόκληση.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ακόμη ένα αμερικανικό πλοίο, το USS Bataan, κατευθύνεται προς το Ισραήλ μεταφέροντας μονάδα των πεζοναυτών και συνολικά 2.000 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Δεν του έχει αναταθεί συγκεκριμένη αποστολή, ωστόσο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο αν αποφασιστεί εκκένωση. Εξάλλου, οι ΗΠΑ έθεσαν σε επιφυλακή άλλους περίπου 2.000 στρατιωτικούς, ώστε να είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσα σε 24 ώρες -αντί για 96, ως είθισται- στην περιοχή σε περίπτωση ανάγκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ αύριο Τετάρτη για συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να διατρανώσει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες του για να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μακροσκελείς συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τέσσερις επιτιθέμενους που αποπειράθηκαν να διεισδύσουν στη χώρα από τον Λίβανο.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο στρατός επεσήμανε ότι τα μέλη του "εντόπισαν μια ομάδα τρομοκρατών που αποπειράθηκε να διεισδύσει μέσω του φράκτη ασφαλείας από τον Λίβανο και να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό", διευκρινίζοντας ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη "τρομοκρατικούς" στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις της σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

"Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου", ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν μαχητές, όμως επίσης εικονολήπτης του πρακτορείου Reuters και δυο άμαχοι. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld