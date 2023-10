Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες: Ο ύποπτος δράστης που σκότωσε δύο Σουηδούς πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:47

Η βελγική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε την Τρίτη έναν 45χρονο Τυνήσιο που θεωρείται ύποπτος για τον φόνο δύο Σουηδών που πήγαιναν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, ανέφερε το ραδιόφωνο RTBF στην ιστοσελίδα του. Η υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Βερλίντεν δήλωσε νωρίτερα ότι ο τραυματίας ήταν ο ύποπτος δράστης. Το RTBF ανέφερε ότι πυροβολήθηκε σε ένα καφέ.

Δύο Σουηδοί υπήκοοι σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Δευτέρας και ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίστηκε ως μέλος του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβε την ευθύνη σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.



Ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος μετά τους πυροβολισμούς την ώρα που επρόκειτο να ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Βελγίου και της Σουηδίας, προκαλώντας ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό και ωθώντας το Βέλγιο να αυξήσει τον τρομοκρατικό συναγερμό του στο υψηλότερο επίπεδο. "Το όπλο με το οποίο διαπράχθηκαν οι επιθέσεις βρέθηκε σήμερα το πρωί, στο σημείο όπου συνελήφθη ο άνδρας (στο δήμο των Βρυξελλών) Schaerbeek. Αυτό καθιστά μεγαλύτερη την πιθανότητα να έχει συλληφθεί ο δράστης", δήλωσε ο Verlinden στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT.



"Ελέγχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να είμαστε 100% σίγουροι". Όπως ανέφερε, ο άνδρας νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας "Αλλάχου Άκμπαρ", προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Νεκρός ο δράστης των επιθέσεων στις Βρυξέλλες

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το πρόσωπο που εντοπίστηκε και πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη συνοικία Schaerbeek των Βρυξελλών την Τρίτη είναι ο ένοπλος που σκότωσε δύο Σουηδούς πολίτες στη βελγική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός RTBF στον ιστότοπό του. Ο δράστης των φονικών επιθέσεων είναι νεκρός, σύμφωνα με τον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF. Να αναφέρουμε ότι το όπλο που βρέθηκε κοντά του ταιριάζει με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelis Verlinden στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT.

Ο δήμαρχος της βελγικής πρωτεύουσας Φιλίπ Κλόουζ σχολίασε νωρίτερα στην τηλεόραση BFM, ότι ο ύποπτος πιθανόν να έχει εξουδετερωθεί, μετά από αναφορές για τον εντοπισμό του σε καφέ στην περιοχή Schaerbeek των Βρυξελλών.

Ο δράστης, ο οποίος ζήτησε ανεπιτυχώς άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019, ήταν γνωστός στην αστυνομία για λαθρεμπόριο ανθρώπων και παράνομη διαμονή στη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τρίτη.

O πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι Τυνησιακής καταγωγής και διέμενε παράνομα στο Βέλγιο.

Ο κ. Ντε Κρόο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Δήλωσε πως είχε επικοινωνία με τον Σουηδό ομόλογό του.

Τόνισε επίσης ότι την έρευνα διενεργεί η ομοσπονδιακή εισαγγελία, λόγω του πιθανού τρομοκρατικού κινήτρου.

Η βελγική αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ έχει στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες.

"Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν, δόξα στον Αλλάχ"

Ο ύποπτος δράστης, που αυτοαποκαλείται Αμπντεσαλέμ Αλ Γκιλάνι, ισχυρίστηκε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μαχητής του Αλλάχ.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles :



" Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre…

"Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν", αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζεται η στιγμή της δολοφονίας.

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts "Allahu Akbar."

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον δράστη να ανεβαίνει στο σκούτερ και να φεύγει, μετά τους πυροβολισμούς.

"Να είστε σε επαγρύπνηση"

Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο μετέβη εσπευσμένα στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. "Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση", υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Διεκόπη ο αγώνας Βελγίου-Σουηδίας

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διεκόπη οριστικά στο ημίχρονο για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιζόντουσαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπατριώτες τους, μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο TV6.

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης της σκανδιναβικής χώρας Γκούναρ Στρόμερ, συμπληρώνοντας ότι η σουηδική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει εντατικές προσπάθειες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν.

"Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία", υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι οι σκέψεις της είναι στις οικογένειες των θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης.

"Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι, είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Οι αξίες μας είναι ισχυρότερες από το μίσος τους", δήλωσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

H Γαλλία ανακοίνωσε πως ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με το Βέλγιο. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη "βάρβαρη" πράξη "ισλαμιστικής τρομοκρατίας".