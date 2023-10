Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες: Νεκρός ο 45χρονος τρομοκράτης που σκότωσε δύο Σουηδούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:39

Ένας 45χρονος Τυνήσιος που κατηγορείται για τη δολοφονία των δύο Σουηδών οπαδών ποδοσφαίρου, χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών σε καφετέρια, όπως αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών, λίγο μετά τις 8 π.μ. (τοπική ώρα) μάρτυρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι εντόπισε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης σε κατάστημα ποτών στο Schaerbeek.

Στο σημείο μετέβη η αστυνομία. Κατά την επέμβαση ακούστηκαν πυροβολισμοί από αστυνομικούς και ο ύποπτος πυροβολήθηκε στο στήθος και σκοτώθηκε. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν έφτασαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν τον ύποπτο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 9:38 π.μ. Σε καφετέρια βρέθηκαν ένα όπλο και μια τσάντα με ρούχα.

Το τρομοκρατικό χτύπημα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, που συνδέονται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, αν και ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Βελγίου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο δράστης είχε οποιαδήποτε σχέση με την πρόσφατη αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών.

Πιθανό να είχε συνεργούς

Η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelies Verlinden δήλωσε νωρίτερα ότι ο 45χρονος ήταν ο ύποπτος δράστης. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχε συνεργούς. Υπενθυμίζεται ότι δύο Σουηδοί υπήκοοι σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Δευτέρας και την ευθύνη ανέλαβε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο συγκεκριμένος άνδρας που αυτοπροσδιορίστηκε ως μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος μετά τους πυροβολισμούς την ώρα που επρόκειτο να ξεκινήσει ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Βελγίου και της Σουηδίας, προκαλώντας ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό και ωθώντας το Βέλγιο να αυξήσει στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού. "Το όπλο με το οποίο διαπράχθηκαν οι επιθέσεις βρέθηκε σήμερα το πρωί, στο σημείο όπου συνελήφθη ο άνδρας (στο δήμο των Βρυξελλών) Schaerbeek. Αυτό καθιστά μεγαλύτερη την πιθανότητα να έχει συλληφθεί ο δράστης", δήλωσε νωρίτερα ο Verlinden στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT. "Ελέγχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να είμαστε 100% σίγουροι".

Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρου χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς της Δευτέρας ως μια βίαιη "τρομοκρατική επίθεση". "Χθες το βράδυ τρεις άνθρωποι ξεκίνησαν για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που υποτίθεται ότι θα γινόταν. Δύο από αυτούς έχασαν τη ζωή τους σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση", δήλωσε ο Ντε Κρόο σε συνέντευξη Τύπου.

"Ο δράστης στόχευσε ειδικά Σουηδούς οπαδούς που βρίσκονταν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα των Red Devils. Δύο Σουηδοί συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους. Ένα τρίτο άτομο αναρρώνει από σοβαρά τραύματα", δήλωσε ο Ντε Κρου.

Το Βέλγιο φιλοξενούσε τη Σουηδία σε αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 το βράδυ της Δευτέρας. Ο αγώνας διακόπηκε στο ημίχρονο.

Η χώρα αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας της πρωτεύουσάς της στο υψηλότερο επίπεδο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, ιδίως για τους Σουηδούς και τα ιδρύματα, και προειδοποίησε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

Είχε ζητήσει άσυλο το Νοέμβριο του 2019

Ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίστηκε ως μέλος του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβε την ευθύνη για τη χθεσινοβραδινή επίθεση σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο δράστης, ο οποίος ζήτησε ανεπιτυχώς άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019, ήταν γνωστός στην αστυνομία για λαθρεμπόριο ανθρώπων και παράνομη διαμονή στη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τρίτη.

Η αστυνομία ασφαλείας Sapo της Σουηδίας, η οποία τον Αύγουστο αύξησε τον συναγερμό για τρομοκρατία στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο και προειδοποίησε για αύξηση των απειλών κατά των Σουηδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους διεθνείς ομολόγους της.

"Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ σοβαρής κατάστασης... Η Σουηδία έχει καταλήξει (με την πάροδο του χρόνου) να βρίσκεται στο επίκεντρο του βίαιου ισλαμιστικού εξτρεμισμού", ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Sapo.

"Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν, δόξα στον Αλλάχ"

Ο ύποπτος δράστης, που αυτοαποκαλείται Abdesalem Al Guilani, ισχυρίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι μαχητής του Αλλάχ.

Βίντεο από την επίθεση στις Βρυξέλλες που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Het Laatste Nieuws έδειχνε έναν άνδρα με πορτοκαλί μπουφάν πάνω σε σκούτερ σε διασταύρωση δρόμων με καραμπίνα να ρίχνει αρχικά πέντε πυροβολισμούς και στη συνέχεια να ακολουθεί ανθρώπους που έτρεχαν να διαφύγουν σε ένα κτίριο πριν πυροβολήσει ξανά.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση από τα μέσα ενημέρωσης του βιντεοσκοπημένου μηνύματος που κατέγραψε ο αυτοαποκαλούμενος δράστης, είπε ότι σκότωσε Σουηδούς για να πάρει εκδίκηση στο όνομα των μουσουλμάνων.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles :



" Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 16, 2023

"Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν", αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζεται η στιγμή της δολοφονίας.

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts "Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον δράστη να ανεβαίνει στο σκούτερ και να φεύγει, μετά τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης των Βρυξελλών είχε περάσει από την Γένοβα

Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης των Βρυξελλών Αμπντεσλάμ Λασουέντ είχε αναρτήσει φωτογραφία του στη Γένοβα, σε σελίδα που διατηρούσε στο Facebook.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η σελίδα είχε δημιουργηθεί το 2021, ενώ στην φωτογραφία (η οποία πιθανόν προέκυψε από επεξεργασία βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό) ο Λασουέντ βρίσκεται στην πλατεία της Νίκης (Πιάτσα Ντέλα Βιτόρια) της Γένοβας.

Η ιταλική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας προσπαθεί τώρα να καθορίσει, με χρονική ακρίβεια, πότε ο τρομοκράτης πέρασε από την περιφέρεια της Λιγουρίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Γένοβα. Ο Αμπντεσλάμ Λασουέντ είχε δημιουργήσει την συγκεκριμένη σελίδα χρησιμοποιώντας το πλαστό όνομα Σλαϊέμ Σλούμα.

"Να είστε σε επαγρύπνηση"

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο μετέβη εσπευσμένα στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. "Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση", υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Διεκόπη ο αγώνας Βελγίου-Σουηδίας

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διεκόπη οριστικά στο ημίχρονο χθες βράδυ, για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιζόντουσαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπατριώτες τους, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TV6.

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης της σκανδιναβικής χώρας Γκούναρ Στρόμερ, συμπληρώνοντας ότι η σουηδική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει εντατικές προσπάθειες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν.

"Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία", υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι οι σκέψεις της είναι στις οικογένειες των θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης.

"Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι, είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Οι αξίες μας είναι ισχυρότερες από το μίσος τους", δήλωσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

H Γαλλία ανακοίνωσε πως ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με το Βέλγιο. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη "βάρβαρη" πράξη "ισλαμιστικής τρομοκρατίας".