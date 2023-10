Δύο νεκροί από πυροβολισμούς Ισλαμιστή τρομοκράτη στο κέντρο των Βρυξελλών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:44

Δύο άτομα σουηδικής υπηκοότητας δολοφονήθηκαν από πυρά στις Βρυξέλλες, ανέφερε τη Δευτέρα η βελγική εφημερίδα Het Laatste Nieuws.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου Mercedes με καλάσνικοφ φωνάζοντας "Αλλάχου Ακμπάρ" ("ο Αλλάχ είναι μεγάλος"), σύμφωνα με το δίκτυο Sud Info, προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, ο δράστης φοράει πορτοκαλί μπουφάν, μαύρο παντελόνι και κουκούλα στο κεφάλι. Εμφανίζεται πεζός, με το όπλο στο χέρι, και αρχίζει να πυροβολεί στο πεζοδρόμιο όποιον βρίσκει μπροστά του.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu

Ο κόσμος, μόλις ακούει τους πυροβολισμούς αρχίζει να τρέχει με πανικό, ενώ ο ένοπλος έτρεξε πίσω από δύο άτομα, που προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε κτίριο με βιτρίνα. Εκεί τους εγκλωβίζει και φαίνεται να πυροβολεί ξανά.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι επειδή τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας, η επίθεση είχε οπαδικά κίνητρα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων του Βελγίου και της Σουηδίας, στο στάδιο King Baudouin, έχει διακοπεί και οι φίλαθλοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στο γήπεδο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως στην παρούσα φάση δεν έχει αποφασιστεί η οριστική διακοπή του αγώνα.

Ο δράστης σε βίντεο που ανήρτησε ισχυρίζεται ότι είναι μέλος του ISIS και ότι η επίθεση έγινε για να "πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του".

BREAKING - 2+ dead in gun attack in #Brussels.



The purported gunman has since recorded a video post claiming association with #ISIS & presenting his actions as revenge for the oppression of Muslims. pic.twitter.com/CisHwV2Kia