Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρώθηκαν σε Βρυξέλλες και Λιέγη

Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Saint-Gilles στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη.

Η διαδήλωση στις Βρυξέλλες δεν ήταν εξουσιοδοτημένη, αλλά ούτε και απαγορεύτηκε, με το δήμαρχο να δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι δεν θα γίνει ανεκτό, όπως μηνύματα μίσους, ή αντισημιτική συμπεριφορά ή συνθήματα. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο ήταν έτοιμη να επέμβει άμεσα, αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 500 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν επίσης σε μια διαδήλωση στην πλατεία Saint-Léonard στη Λιέγη, κραδαίνοντας σημαίες της Παλαιστίνης.

Το κάλεσμα για τη διαδήλωση, που μεταδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα από χθες Σάββατο, προερχόταν από το δίκτυο αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, "Samidoun". Η Secours Rouge, μια ακροαριστερή οργάνωση, κάλεσε επίσης σε διαδηλώσεις στο St Gilles των Βρυξελλών.

It's worth noting that Hamas has significant support in many of Europe's larger cities.



Here is an example of a previous demonstration in London during Israeli-Gaza fighting.



The coming days could see some unrest in cities such as London, Brussels, Paris, Berlin & Stockholm pic.twitter.com/hcDmqKvlE9