Ισραήλ: Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε σε δύο και παραπάνω μέτωπα - Χτύπημα ρουκέτας στην έδρα των κυανοκράνων στον Λίβανο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:51

Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να πολεμήσει σε δύο ή περισσότερα μέτωπα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώνει την ένταση στα σύνορα του Λιβάνου για να παρακωλύσει την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι περισσότεροι από 600.000 κάτοικοι της Γάζας μετακινήθηκαν προς νότον μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ισραήλ, εν όψει της χερσαίας επιχείρησης.

Οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τις οικογένειες 155 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στην Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι 289 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση κατά ισραηλινών κοινοτήτων γύρω από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι μαχητικά ελικόπτερα έπληξαν "στρατιωτικές υποδομές" στο Λίβανο, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται στα βόρεια σύνορα. Την ίδια στιγμή, οι IDF λένε ότι χερσαία στρατεύματα συγκρούστηκαν με ενόπλους που άνοιξαν πυρ εναντίον τους στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρό της έναν στρατώνα στο κιμπούτς Χανίτα, "σε απάντηση για τη δολοφονία και τον τραυματισμό" δημοσιογράφων στον νότιο Λίβανο. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 20 ρουκέτες από τον Λίβανο εναντίον δύο ισραηλινών οικισμών στα βόρεια της "κατεχόμενης Παλαιστίνης".

Η αύξηση της έντασης δημιουργεί φόβους για το άνοιγμα νέου μετώπου με την είσοδο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στη σύρραξη, πράγμα που μπορεί να σύρει σε πόλεμο και τον Λίβανο.

Λίγο μετά τις 22:00 οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς προς θέσεις της Χεζμπολάχ.

Νέα πλάνα που ελήφθησαν από τις κάμερες GoPro των τρομοκρατών της Χαμάς δείχνει πώς οι ένοπλοι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι στο Κιμπούτζ Σούφα το πρωί της 7ης Οκτωβρίου πυροβολώντας αμάχους.

Ένα άλλο βίντεο, που δημοσιεύτηκε από την ομάδα South First Responders στο Telegram, δείχνει πώς οι τρομοκράτες πυροβολούν το ελαστικό ενός ασθενοφόρου.

In this video, a #Hamas militant fires at an ambulance stationed within the border community to make sure it cannot be used. pic.twitter.com/woSPOCAprC