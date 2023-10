Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα με τον Λίβανο μετά από πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:39

Σειρήνες αεροπορικής επίθεσης ήχησαν για 9η μέρα στο Τελ Αβίβ. Σε ανάρτησή του, οι Ισραηλινές Αμυντικές δυνάμεις προειδοποιούν με ανάρτησή τους στο X (πρώην twitter) τους πολίτες. Οι σειρήνες ρουκετών ήχησαν πέρα από το Τελ Αβίβ στην πόλη Χερτσλιγιά και τη Ραμάτ Χασαρόν στο κεντρικό Ισραήλ, αλλά και την περιοχή Σαρόν.

Την ίδια ώρα μαζική είναι η κινητοποίηση που παρατηρείται μετά την εντολή που δόθηκε από το Ισραήλ στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς τα νότια προκάλεσε, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπά την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τους κατοίκους στη βόρεια πλευρά του θύλακα (περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι) να φύγουν προς τα νότια το συντομότερο δυνατόν.

Η διορία που τους είχε δοθεί από το Ισραήλ για να ακολουθήσουν έναν "ασφαλή διάδρομο" έληξε σήμερα στις 13.00. Από το πρωί της Παρασκευής, παρατηρείται μια συνεχής ροή υπερφορτωμένων αυτοκινήτων, φορτηγών και κάρων προς τα νότια.

"Η μαζική μετακίνηση από τα βόρεια προς τα νότια συνεχίζεται", ανέφερε η υπηρεσία συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. "Οι συνεργαζόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος", πρόσθεσε.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης υπάρχαν 423.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι από αυτούς φιλοξενούνταν από την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σε 102 χώρους-καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Περίπου 33.000 στεγάζονταν σε 36 δημόσια σχολεία.

"Υπολογίζουμε ότι περισσότεροι από 150.000 εκτοπισμένοι, οι κατοικίες των οποίων καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές ή έφυγαν επειδή φοβούνταν, κατέφυγαν σε συγγενείς τους ή σε γείτονες και σε άλλους δημόσιους χώρους", πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η Χεζμπολάχ προχώρησε στον βομβαρδισμό του Ισραηλινού οικισμού Στούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι πραγματοποίησε πλήγματα στον Λίβανο σε αντίποινα.

Ακόμη, ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε απαγορευμένη για τους πολίτες μια ζώνη 4 χιλιομέτρων από τα λιβανέζικα σύνορα και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε εσκεμμές παρεμβολές των υπηρεσιών GPS εκεί και στο νότιο μέτωπο με τη Γάζα στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του.

Οι διακοπές στο GPS θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις λειτουργίες εφαρμογών, δήλωσε ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Daniel Hagari στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι επίσημα γνωστή ως Twitter.

Αργότερα, οι κάτοικοι των βόρειων συνοριακών πόλεων Menara, Malkia, Yiftach, Margaliot και Ramot Naftali κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο εν μέσω πυρών σε στρατιωτικό φυλάκιο των IDF από τη Χεζμπολάχ.

O εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Τζόναθαν Κόνρικους, στην καθημερινή του ενημέρωση στο Χ, υποστήριξε ότι "η Χαμάς εμποδίζει ενεργά τους αμάχους να φύγουν" από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια και την κατηγορεί ότι για αυτήν "η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία".

Στη συνέχεια ο Κόνρικους έδειξε μια αεροφωτογραφία, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, ήταν δύο οχήματα της Χαμάς που εμπόδιζαν μια αυτοκινητοπομπή.

LIVE UPDATE with @jconricus: Hamas is blocking the evacuation of civilians. https://t.co/N7Y08WP8gM