Ήχησαν σειρήνες στο Ισραήλ - Επίθεση με ρουκέτες από τη Χαμάς στο Τελ Αβίβ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:57

Επίθεση με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ και άλλων περιοχών εξαπέλυσε η Χαμάς, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι ετοιμάζει ευρείας κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

The Tel-Aviv metro area is once again under a rocket alert. Second time in the last 5 hours. pic.twitter.com/ET9ecOJy2d — The Intel Crab (@IntelCrab) October 14, 2023

Σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ήχησαν οι σειρήνες και στην πόλη Ασκελόν.

Damage to a Home within the City of Ashkelon in Southern Israel following a Rocket Strike. pic.twitter.com/wGQUKtMUUv — OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023

"Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο Τελ Αβίβ. Φτάνοντας μέχρι την πόλη ήχησαν σειρήνες συνεχόμενα αλλά όλοι έτρεξαν να κρυφτούν. Εμείς βγήκαμε από το αυτοκίνητο την ώρα που ήμασταν καθοδόν. Τρέξαμε. Ευτυχώς μας άνοιξαν οι άνθρωποι που μπαίνανε στην πολυκατοικία. Κάτσαμε για κάποια λεπτά εκεί, ακούσαμε πάνω από το κεφάλι μας εκρήξεις. Προφανέστατα λειτούργησε ο σιδερένιος θόλος και αναχαίτισε την επίθεση. Τέτοια ώρα ήταν ακριβώς και χθες που πραγματοποιήθηκε πάλι ένα μπαράζ ρουκετών στο Τελ Αβίβ" επισήμανε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αλεξία Καλαϊτζή.

"Βρισκόμασταν μέσα σε ένα καταφύγιο με ένα νεογέννητο μωρό, με ηλικιωμένους, με ανθρώπους που έφτασαν στην πολυκατοικία αυτή. Μας οδήγησαν εδώ οι άνθρωποι από το δρόμο. Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει σύντομα" ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη.