Το Ισραήλ ετοιμάζεται για εκστρατεία στη Γάζα με επιθέσεις από "αέρα, θάλασσα και ξηρά" - Βρέθηκαν πτώματα Ισραηλινών ομήρων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:53

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχειρησιακά σχέδια επίθεσης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένα και συντονισμένα πλήγματα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την χώρα ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας "πτώματα" ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

"Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί", δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε επίσης ότι "έχουμε δύσκολες εβδομάδες μπροστά μας". ΑΚόμη, τόνισε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 279 στρατιωτικές απώλειες καθώς και ότι υπάρχουν 126 όμηροι στη Γάζα.

Επίσης, σημείωσε ότι "στόχος μας είναι να καταστρέψουμε πλήρως τις οργανωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και των τρομοκρατικών οργανώσεων".

"Η επιχείρηση θα διαρκέσει πολύ καιρό. Οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα στο βορρά", τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: "Οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να φύγουν και να μην επιστρέψουν μέχρι να τους ειδοποιήσουμε εμείς. Είπαμε στους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια για τη δική τους ασφάλεια, η Χαμάς εμποδίζει τους ανθρώπους να φύγουν".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εισερχόμενα πυρά από την Συρία που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το ισραηλινό πυροβολικό απάντησε στα πυρά.

Οι σειρήνες ήχησαν στην Αλμα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και στην πόλη Αβνέι Εϊτάν στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε νωρίτερα στρατιώτες έξω από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από βίντεο που τον δείχνει να τους λέει: "Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται".

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο, το οποίο έδειχνε τους στρατιώτες να γνέφουν θετικά ως απάντηση στην ερώτησή του.

'Next stage is coming,' Netanyahu tells IDF on visit to southern Israel https://t.co/VZMgMrEGOz | @MaayanJaffe pic.twitter.com/X51NJgZcFq