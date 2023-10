Κίνα: Η στιγμή που ο δράστης μαχαιρώνει τον Ισραηλινό διπλωμάτη στη μέση του δρόμου - Σκληρό βίντεο

Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης στην Κίνα μαχαιρώθηκε σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ο διπλωμάτης, ο οποίος εργαζόταν στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Πεκίνο, δέχθηκε επίθεση σε περιοχή που δεν βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται ο δράστης με το μαχαίρι να στέκεται πάνω από τον Ισραηλινό διπλωμάτη, χτυπώντας τον επανειλημμένα, με τους περαστικούς να κοιτάνε μάλιστα αδιάφοροι...

