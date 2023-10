Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε Ιράν και Ιράκ υπέρ των Παλαιστινίων

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη και στη Βαγδάτη υπέρ των Παλαιστινίων, κατά την έβδομη ημέρα του αιματηρού πολέμου που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς μετά την εισβολή ενόπλων της Χαμάς το περασμένο Σάββατο στο έδαφος του Ισραήλ και το φόνο αμάχων.

Στην Τεχεράνη, οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες του Ιράν, της Παλαιστίνης και της Χεζμπολάχ, φώναζαν συνθήματα και είχαν υψώσει πανό που έγραφαν "Κάτω η Αμερική" και "Κάτω το Ισραήλ", διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Pro-regime rent-a-crowds in #Iran took to the streets of Tehran on Friday in a show of support for #Hamas terrorists' after their attack on #Israel. 1/2https://t.co/nKtFmtas44 pic.twitter.com/tfkrpCzAos