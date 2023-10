Γαλλία: Τσετσένος ισλαμιστής με μαχαίρι σκότωσε καθηγητή σε σχολείο της Αράς και τραυμάτισε άλλους δύο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:34

Ένας καθηγητής σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Αράς της βόρειας Γαλλίας, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο BFM. Η αστυνομία επιβεβαίωσε το θάνατο.

Ο δράστης, σύμφωνα με το δίκτυο Europe 1, ήταν τσετσενικής εθνικότητας, γνωστός για ριζοσπαστική ισλαμιστική δραστηριότητα.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV