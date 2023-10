Τι ισχύει με τη φρεγάτα Ψαρά που έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο - Τι λέει το ΓΕΕΘΑ, αντιδρά το ΚΚΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:26

Ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για τη Φρεγάτα ΨΑΡΑ, η οποία όπως σημειώνει το BBC, αναμένεται να σταθμεύσει έξω από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Παράλληλα, το Open Source Intelligence Monitor defender σημειώνει πως η φρεγάτα έχει αναπτυχθεί μαζί με την Μόνιμη Νατοϊκή Ναυτική Ομάδα 2 (SNMG 2) στην οποία περιλαμβάνεται το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Σε άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ τονίζεται πως η φρεγάτα βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο ασκήσεων που είναι προγραμματισμένες το επόμενο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημειώνει πως δεν είχε υποβληθεί αίτημα για συνοδεία του USS Gerald R. Ford.

The Greek Navy has reportedly been placed into a Heightened State of Readiness with the Greek Hydra-Class Frigate "Psara” being Deployed alongside Standing NATO Maritime Group 2 to the Eastern Mediterranean for Operations alongside the USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier and her… pic.twitter.com/hZRwFmnyhe