Γάζα: Στους 1.900 οι νεκροί, σχεδόν 7.700 οι τραυματίες Παλαιστίνιοι - Έληξε το τελεσίγραφο στη Χαμάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:15

Δραματικές προβλέπονται οι επόμενες ώρες στην παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο εκπρόσωπος των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ (IDF) Avichay Adraee ανέφερε σε ανάρτησή του στα αραβικά ότι οι Παλαιστίνιοι είχαν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. να κινηθούν νότια του Ουάντι Γάζα, υποδεικνύοντας ότι ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια μαζική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, τελεσίγραφο το οποίο έχει πια λήξει.

Ο ιστότοπος Politico, επικαλούμενος δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, σημειώνει ότι πλέον η χερσαία εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα είναι πια "ζήτημα ωρών".

Λίγο μετά τις 20.00, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν μαζικά αεροπορικά πλήγματα κατά της Χαμάς σε μεγάλο εύρος της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα ανέρχονται σε 1.900 και από αυτούς οι 614 ήταν παιδιά και 370 γυναίκες. Άλλοι 7.696 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι IDF είχαν αρχικά ειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή ότι είχαν 24 ώρες για να απομακρυνθούν.

"Αν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς ενδιαφέρονται μόνο για την προστασία του εαυτού τους", ανέφερε ο Adraee.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι τα αντίποινα του Ισραήλ για την επίθεση της Χαμάς από τη Γάζα αυτή την εβδομάδα ήταν "μόνο η αρχή", αν και δεν διευκρίνισε τι μπορεί να ακολουθήσει ή για πόσο καιρό.

"Χτυπάμε τους εχθρούς μας με πρωτοφανή δύναμη", είπε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη δήλωση η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά αφού είχε αρχίσει το εβραϊκό Σάββατο. "Τονίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή", σημείωσε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

"Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας" αναζητώντας "τρομοκράτες" που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και "εξοπλισμό" αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 "αιχμάλωτοι".

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια "για να σωθεί".

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδόν καμία απώλεια στο Ισραήλ από τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, καθώς οι πολίτες υπακούουν στις εντολές και σπεύδουν στα καταφύγια όταν σημαίνει ο συναγερμός.

Άμαχοι εγκαταλείπουν το βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής Λωρίδης της Γάζας με αυτοκίνητα, στο πίσω μέρος φορτηγών και με τα πόδια.

Περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις βόρειες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα έχουν λάβει οδηγίες - μεταξύ άλλων και μέσω φυλλαδίων που έπεσαν από αέρος - να φύγουν μέσα σε 24 ώρες από το βράδυ της Πέμπτης, διορία που λήγει το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρισει νωρίτερα ότι θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να μετακινηθούν τόσο πολλοί άνθρωποι, ωστόσο κατηγόρησε την ισλαμιστική Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, επειδή η τελευταία κάλεσε τους αμάχους να αγνοήσουν την ισραηλινή έκκληση και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο ΟΗΕ προέτρεψε το Ισραήλ να αποσύρει το κάλεσμά του, προειδοποιώντας για "καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες".

Το Ισραήλ, την ίδια ώρα, συγκεντρώνει χιλιάδες στρατιώτες κοντά στη Γάζα πριν από μια αναμενόμενη χερσαία επίθεση στον πυκνοκατοικημένο θύλακα.

Ένοπλοι της Χαμάς κρατούν εκεί τουλάχιστον 150 ομήρους, τους οποίους αιχμαλώτισαν κατά τη διάρκεια των αιματηρών επιθέσεών τους σε περιοχές του νότιου Ισραήλ το σαββατοκύριακο, που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους στο έδαφος του εβραϊκού κράτους.

Τους 1.799 έχουν φθάσει όσοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ άρχισε τις αεροπορικές επιδρομές αντίποινων, οι οποίες συνεχίζονται, ενώ 6.388 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Λωρίδας.

Συνεχίζεται, εξάλλου, ο πλήρης αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τα καύσιμα, τα τρόφιμα και το νερό να τελειώνουν.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα άρει τους περιορισμούς εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά.

Σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε, ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι ζητεί "την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα", μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης: "Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν", πρόσθεσε ο στρατός. Διεμήνυσε ακόμη πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες. Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον "φράκτη" - το τείχος - που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

Αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν, ο εκπρόσωπος του IDF αντιστράτηγος Ντανιέλ Χαγκάρι τονίζει ότι το Ισραήλ δεν θέλει να βλάψει τους Παλαιστίνιους αμάχους. "Πολεμάμε μια τρομοκρατική ομάδα, όχι τον πληθυσμό της Γάζας. Θέλουμε να μην βλάπτονται οι άμαχοι, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε με την κυριαρχία της Χαμάς-ISIS κοντά στα σύνορά μας", λέει ο Χαγκάρι. Λέει ότι η εντολή για την εκκένωση των Παλαιστινίων από την περιοχή έχει σκοπό να επιτρέψει την "ελευθερία δράσης και να εμβαθύνει τη ζημιά" κατά της Χαμάς. "Η Χαμάς πραγματοποίησε μια από τις πιο φρικτές πράξεις που έχει δει ο κόσμος, κάνουμε μια προσπάθεια εκκένωσης των κατοίκων για να εμβαθύνουμε τη ζημιά, να καταρρεύσουμε αυτή την οργάνωση", λέει ο Χαγκάρι. Αφού ο ΟΗΕ λέει ότι μια τέτοια εκκένωση εντός 24 ωρών θα ήταν αδύνατη, ο Χαγκάρι λέει ότι "καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες". "Μεταφέρουμε [την προειδοποίηση] μέσω διαύλων επικοινωνίας και στα αραβικά, υπάρχουν τρόποι να φτάσει το μήνυμα στον πληθυσμό", προσθέτει. "Όποιος δεν ακούει αυτές τις συστάσεις, θέτει σε κίνδυνο την οικογένειά του". Λέει ότι την περασμένη ημέρα, σημειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων και τρομοκρατών κατά μήκος του φράχτη των συνόρων της Γάζας, αλλά λίγα επεισόδια στο ισραηλινό έδαφος.

Το Ουάντι Γάζα είναι μια κοιλάδα ποταμού που βρίσκεται γύρω από το κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, σε όλο το πλάτος της και καταλήγει στη Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι γνωστό για τους παράκτιους υγροτόπους και τη βιοποικιλότητά του. Αυτό το κοντινό πλάνο ενός χάρτη του ΟΗΕ, όπου το Γουάντι Γάζα αντιπροσωπεύεται από μια καφέ διακεκομμένη γραμμή στο κάτω μέρος, δείχνει ότι η περιοχή που επηρεάζεται από την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αγνοήσουν την προειδοποίηση του Ισραήλ να μετακινηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Λωρίδας προς νότιες περιοχές.

Ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πως η προειδοποίηση για απομάκρυνση του πληθυσμού είναι μια απόπειρα του Ισραήλ "να μεταδώσει και να περάσει ψευδή προπαγάνδα, με στόχο να σπείρει σύγχυση μεταξύ των κατοίκων και να βλάψει την συνοχή του εσωτερικού μετώπου μας".

Ο ίδιος πρόσθεσε: "Καλούμε τους πολίτες μας να μην ασχοληθούν μ' αυτές τις απόπειρες, που εντάσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου".

Η διαταγή εκκένωσης του Ισραηλινού Στρατού για τη βόρεια Γάζα έχει προκαλέσει έναν καταιγισμό πανικού, σύμφωνα με μαρτυρίες από το εσωτερικό της Λωρίδας. "Αυτό είναι χάος, κανείς δεν καταλαβαίνει τι να κάνει", λέει στο AP η Inas Hamdan, αξιωματικός της υπηρεσίας παλαιστινιακών προσφύγων του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας, αρπάζοντας ό,τι μπορούσε να ρίξει στις τσάντες της καθώς οι πανικόβλητες κραυγές των συγγενών της ακούγονταν τριγύρω. αυτήν. Λέει ότι όλο το προσωπικό του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα έχει κληθεί να εκκενωθεί νότια στη Ράφα.

Ο Νεμπάλ Φαρσάχ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην πόλη της Γάζας, λέει ότι δεν υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν με ασφάλεια τόσο γρήγορα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. "Ξεχάστε το φαγητό, ξεχάστε την ηλεκτρική ενέργεια, ξεχάστε τα καύσιμα. Η μόνη ανησυχία τώρα είναι μόνο αν πρόκειται να τα καταφέρεις, αν πρόκειται να ζήσεις", είπε ο Φαρσάχ, ξεσπώντας σε λυγμούς.

"Τι θα γίνει με τους ασθενείς μας;" ρώτησε. "Έχουμε τραυματίες, έχουμε ηλικιωμένους, έχουμε παιδιά που είναι στα νοσοκομεία". Ο Φαρσάχ είπε ότι πολλοί από τους γιατρούς αρνούνταν να εκκενώσουν νοσοκομεία και να εγκαταλείψουν ασθενείς. Αντίθετα, είπε, κάλεσαν τους συναδέλφους τους για να τους αποχαιρετήσουν.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera Safwat al-Kahlout λέει ότι οι συγγενείς προσπαθούν να καταλάβουν πού μπορούν να πάνε ακόμη και αν μετακινηθούν νότια. "Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι πανικοβάλλονται, είναι μπερδεμένοι και δεν έχουν σχέδιο και δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τώρα τα παιδιά μου με ρωτούν "Πού να πάμε;". Είπα, δεν ξέρω".

Ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου λέει ότι η Χαμάς είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη σε αμάχους που δεν απομακρύνονται από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας: "Η Χαμάς εκμεταλλεύεται τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, φέρνοντάς τους καταστροφή και καλεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας αυτή τη στιγμή επίσης να μην ακούσουν τις συστάσεις του Ισραηλινού Στρατού", λέει ο Χαγκάρι. "Η ευθύνη για το τι μπορεί να συμβεί σε όσους δεν εκκενώσουν είναι στο κεφάλι της Χαμάς", λέει.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι ο IDF "προετοιμάζεται για τα επόμενα στάδια του πολέμου" και ότι "είναι έτοιμος να επιχειρήσει σε όλη τη Μέση Ανατολή και όπου υπάρχει ανάγκη ασφάλειας".

Ο Χαγκάρι σημείωσε ότι ο στρατός έχει μέχρι στιγμής ειδοποιήσει τις οικογένειες 120 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας: "Μας κρατά ξύπνιους τη νύχτα, και πολλές προσπάθειες είναι συγκεντρωμένες σε αυτό το θέμα", είπε.

Μετά από όλα αυτά όμως ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι η εντολή απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα θα "χρειαστεί χρόνο" ύστερα από ανακοίνωση νωρίτερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι ο στρατός έδωσε προθεσμία 24 ωρών. "Προσπαθούμε να δώσουμε χρόνο και καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες, και καταλαβαίνουμε ότι θα αυτό δεν θα πάρει 24 ώρες", δήλωσε ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Ισραηλινές οβίδες έπληξαν σήμερα ένα φυλάκιο του λιβανέζικου στρατού στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters, σε μια περιοχή όπου νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για μια πιθανή ένοπλη διείσδυση και διαβεβαίωσε ότι απάντησε με το πυροβολικό του.

Λίγο αργότερα ωστόσο ο στρατός ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία διείσδυση στο ισραηλινό έδαφος και οι κάτοικοι ενός μεθοριακού χωριού, στους οποίους είχαν δοθεί οδηγίες να κλειδωθούν στα σπίτια τους, μπορούν και πάλι να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ο συναγερμός αφορούσε το χωριό Χανίτα, που απέχει 500 μέτρα από τα σύνορα και βρίσκεται απέναντι από τη λιβανέζικη κοινότητα Άαλμα Ελ Σάεμπ.

Η λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανέφερε πάντως ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε ορισμένες μεθοριακές περιοχές, ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε πόλεις του νοτίου Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι σημειώθηκε μια έκρηξη στον μεθοριακό φράχτη, ο οποίος υπέστη μικρές υλικές ζημίες.

Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ την Παρασκευή το απόγευμα.

Η ρουκέτα προσέκρουσε σε δρόμο, προκαλώντας ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς.

Τρεις φορές μέσα σε 45 λεπτά βομβαρδίστηκε η Ασκελόν, με ρουκέτες που προήλθαν από τη Γάζα, με τις σειρήνες να μην σταματούν να χτυπούν.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτοξεύτηκαν 150 ρουκέτες κατά της Ασκελόν

Η τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς σε μια σύντομη δήλωση ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε ένα μπαράζ 150 ρουκετών στο Ασκελόν.

Οι αρχικές φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν δεκάδες υποκλοπές στον ουρανό πάνω από την πόλη.

Ένας ύποπτος συναγερμός για διείσδυση αεροσκάφους ήχησε στο νότιο κιμπούτς του Ναχάλ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι έχει εκτοξεύσει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ εν μέσω των συγκρούσεων στο νότιο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμος Σντερότ αναφέρει συνολικά επτά ρουκέτες που έπεσαν στην πόλη κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου μπαράζ, οι πέντε από τις οποίες ήταν απευθείας χτυπήματα. Δεν αναφέρθηκαν ωστόσο τραυματισμοί.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι έχει ρίξει περίπου 6.000 βόμβες με στόχο τη Χαμάς στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία όσο χρειαστεί. Οι αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς και κατέστρεψαν τη στρατιωτική υποδομή της οργάνωσης, ανέφερε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλές γειτονιές της Γάζας, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.500 Παλαιστίνιους, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Περισσότεροι από 1.300 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς.

Dozens of fighter jets and helicopters attacked a series of terrorist targets of the Hamas terrorist organization throughout the Gaza Strip.

So far, the IAF has dropped about 6,000 bombs against Hamas targets. pic.twitter.com/3Xm1vxvq7D