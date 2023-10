Ισραήλ: Νέο μπαράζ πληγμάτων κατά Χαμάς - Η Αίγυπτος δεν ανοίγει σύνορα στους Παλαιστίνιους, το Ιράν απειλεί με "δεύτερο μέτωπο"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.57

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα να σφυροκοπά ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας αφού ορκίστηκε να "συντρίψει" και να "καταστρέψει" το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, υπεύθυνο για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους.

Κατά την έκτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στους δύο εχθρούς που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι νεκροί στο Ισραήλ από το Σάββατο το πρωί έχουν ξεπεράσει τους 1.300, ενώ οι τραυματίες τις 3.000.

Σε 1.537 ανέρχεται ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στον αποκλεισμένο θύλακα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της περιοχής, ενώ 6.268 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το βράδυ της Πέμπτης, το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) ενέκρινε τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, και πάλι υπό τον μέχρι σήμερα πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με 66 ψήφους υπέρ και 4 κατά.

Στις 7 το βράδυ της Πέμπτης, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι πλήττουν σημαντικούς και πολυάριθμους στόχους της Χαμάς στη Γάζα και ότι σύντομα θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σειρήνες επικείμενης επίθεσης με ρουκέτες ήχησαν για ακόμη μια φορά στη μεθοριακή με τη Γάζα ισραηλινή πόλη Ασκελόν.

Ο ισραηλινός στρατός έληξε εξάλλου την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες που ήχησαν λίγο νωρίτερα σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι σειρήνες ήχησαν εξαιτίας ενεργοποίησης του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας "Σιδηρούς Θόλος" για "αναγνώριση στον ισραηλινό εναέριο χώρο".

Πρόσθεσε ότι συνεχίζει να ερευνά αν όντως εκτοξεύτηκαν βλήματα στο Ισραήλ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν σημειωθεί αρκετές λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος για κατάσταση συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ, λόγω λανθασμένων ταυτοποιήσεων.

Οι IDF ανακοίνωσαν εξάλλου ότι σκότωσαν ένοπλο ισλαμιστή της Χαμάς εντός ισραηλινού εδάφους, κοντά στο Κιμπούτς Κισεφίμ, στο νότιο Ισραήλ.

Παρά το γεγονός ότι οι IDF έχουν δηλώσει ότι από τη Δευτέρα δεν έχουν περάσει το φράχτη της Γάζας άλλοι ένοπλοι προς το Ισραήλ, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ακόμη ολιγομελείς πυρήνες της Χαμάς μέσα στο έδαφός του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε εξάλλου την Πέμπτη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο σε συναντήσεις, μεταξύ των οποίων εικόνες από ένα μωρό γαζωμένο από σφαίρες, στρατιώτες που αποκεφαλίστηκαν και νεαρούς που κάηκαν ζωντανοί στα αυτοκίνητά ή στα κρησφύγετα τους.

"Είναι απλώς διαστροφή με τον χειρότερο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς", είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ, όπου ταξίδεψε αφότου εκατοντάδες ένοπλοι της Χαμάς επέδραμαν από τη Γάζα σε ισραηλινές πόλεις το Σάββατο.

"Λένε ότι οι εικόνες αξίζουν χίλιες λέξεις. Αυτές οι εικόνες μπορεί να αξίζουν ένα εκατομμύριο".

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε απόψε ότι η χώρα του καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να περιορίσει την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός.

"Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τα δεινά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και οι εκκλήσεις μας δεν έχουν τέλος. Μιλάμε με όλους τους ηγέτες και τους αξιωματούχους", είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

Ο Σίσι τόνισε ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να "εμφανιστούν απτόητοι" και "να παραμείνουν στη γη τους", την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις να επιτρέψει το Κάιρο την ασφαλή έξοδο των αμάχων από τον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα, του μοναδικού που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, η χώρα του οποίου στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα ενός "νέου μετώπου" κατά του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί από τις "ενέργειες" του εβραϊκού κράτους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την άνευ όρων στήριξή του στη Χαμάς εδώ και χρόνια. Μολαταύτα, οι Ιρανοί ηγέτες δηλώνουν ότι η Τεχεράνη δεν εμπλέκεται στην επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση αυτή το περασμένο Σάββατο στο Ισραήλ, τον "ορκισμένο εχθρό" της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει φόβους για το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, εάν η Χεζμπολάχ, επίσης σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, αποφασίσει να επέμβει.

"Οι αξιωματούχοι ορισμένων χωρών μας ρωτούν για την πιθανότητα ανοίγματος ενός νέου μετώπου (κατά του Ισραήλ) στην περιοχή", είπε ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βαγδάτη μαζί με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι. "Η σαφής απάντησή μας για αυτές τις πιθανότητες είναι ότι όλα εξαρτώνται από τις ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα", πρόσθεσε. "Ακόμη και τώρα, τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται και κανείς στην περιοχή δεν μας ζητά την άδεια να ανοίξει νέα μέτωπα", πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σε επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στο σταθμό Shalem, ακριβώς έξω από την είσοδο της Πύλης του Ηρώδη στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Οι αστυνομικοί ανταπάντησαν με πυρά στον ένοπλο, "εξουδετερώνοντάς τον", σημείωσε η αστυνομία.

Ο ένοπλος χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο στην επίθεση, σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι από το περασμένο Σάββατο έχει βομβαρδίσει τη Λωρίδα της Γάζας με 4.000 τόνους εκρηκτικών.

"Περίπου 6.000 βόμβες έχουν ριφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με 4.000 τόνους εκρηκτικά", από την έναρξη της ισραηλινής απάντησης στην επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς, σκοτώνοντας "εκατοντάδες τρομοκράτες", πρόσθεσε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει αεροσκάφη περιπολίας και επιτήρησης, καθώς και δύο πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι θα το πράξει "προκειμένου να υποστηρίξει το Ισραήλ", αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με το BBC, η βρετανική κυβέρνηση σημειώνει ότι η κίνηση είναι "για την παρακολούθηση απειλών για την περιφερειακή σταθερότητα, όπως η μεταφορά όπλων σε τρομοκρατικές ομάδες".

Οι Times του Λονδίνου αναφέρουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης πάνω από το Ισραήλ.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα πολεμικά πλοία RFA Argus και RFA Lyme Bay θα κατευθυνθούν στην περιοχή.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι θα αρχίσει να οργανώνει εμπορικές πτήσεις εκκένωσης για Βρετανούς υπηκόους στο Ισραήλ.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) διευκρίνισαν την Πέμπτη ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Τετάρτη σε επίθεση της Χεζμπολάχ με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο έφεδρος λοχίας Matanya Elster, 22, στρατιώτης στο 221ο τάγμα της Ταξιαρχίας Carmeli, από το Sde Ilan, κατονομάστηκε από τις IDF ως θύμα της επίθεσης.

Ένας άλλος στρατιώτης τραυματίστηκε στην επίθεση με πυραύλους, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η λιβανική σιιτική ισλαμιστική οργάνωση, η οποία συνδέεται με το Ιράν.

Στο Ισραήλ μεταβαίνουν την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς.

Οι δύο αξιωματούχοι θα συναντηθούν με την ισραηλινή ηγεσία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα "εξολοθρεύσει" τη "βάρβαρη" τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, μιλώντας από το βήμα του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ), πριν από την ψηφοφορία για την έγκριση της προσθήκης υπουργών για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης.

"Αυτή είμαι μια μάχη για το σπίτι μας", είπε ο Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να τελειώσει με "τη συντριβή και την εξάλειψη της Χαμάς, που είναι ολόιδια με το ISIS (Ισλαμικό Κράτος)".

Ο εβραϊκός λαός, λέει ο Νετανιάχου, έχει αντέξει σε σκοτεινές προκλήσεις, "ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ".

"Αυτή ήταν η πιο φρικτή μέρα για τον εβραϊκό λαό μετά το Ολοκαύτωμα", συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι θα ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος που να μην γνωρίζει ανθρώπους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι επισκέφτηκε μια μεραρχία εφέδρων πριν φτάσει στην Κνεσέτ, με τη μονάδα να παρουσιάζει υπερκάλυψη προσωπικού 130%.

Λίγο πριν την ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσθήκη του Μπένι Γκαντζ και τεσσάρων άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι "η εθνική μας ενότητα στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα, εξωτερικά και εσωτερικά".

"Στεκόμαστε μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση μαζί με εσωτερική αδελφότητα και με αμοιβαία ανησυχία", κατέληξε.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας, αυτό της πρωτεύουσας Δαμασκού και εκείνο της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, έπειτα από ισραηλινές επιδρομές που εξαπολύθηκαν σήμερα με στόχο τα δύο αυτά αεροδρόμια, μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι "ταυτόχρονες" αεροπορικές επιδρομές "κατέστρεψαν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας", τόνισε μια συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

