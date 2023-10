Στήριξη Μπλίνκεν σε Νετανιάχου: "Είμαστε εδώ, δεν θα πάμε πουθενά"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:38

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ ύστερα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς και να προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε μαζί του στα κεντρικά γραφεία του Ισραηλινού Στρατού Kirya στο Τελ Αβίβ.

Οι δυο τους έδωσαν τα χέρια πανηγυρικά. Ο Μπλίνκεν είπε ήσυχα, "Χαίρομαι που σε βλέπω. Λυπάμαι που είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες" και συμπλήρωσε: "Είμαστε εδώ, δεν θα πάμε πουθενά".

