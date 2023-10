Το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του ναυτικού της Χαμάς και τον "σκηνοθέτη του μακελειού του Σαββάτου"

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι έπληξαν και σκότωσαν ένα ανώτερο στέλεχος της ναυτικής δύναμης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας. Το IDF λέει ότι ο Muhammed Abu Shamala ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος των ναυτικών δυνάμεων των τρομοκρατικών ομάδων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

"Το σπίτι του Abu Shamala χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αποθήκευση ναυτικών όπλων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ", προσθέτει ο στρατός.

