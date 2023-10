Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα - "Η Χαμάς ετοιμάζεται για πόλεμο διαρκείας" - Ρουκέτες εκτοξεύονται από Γάζα κατά κύματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:55

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα να σφυροκοπά ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας αφού ορκίστηκε να "συντρίψει" και να "καταστρέψει" το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, υπεύθυνο για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους. Κατά την έκτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στους δύο εχθρούς που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δήλωσε την Πέμπτη ότι η αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας έχει ακόμα κάποια καύσιμα για τη λειτουργία γεννητριών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, αλλά ότι μπορεί να εξαντληθεί σε λίγες ώρες. "Η κατανόησή μας είναι ότι υπάρχει ακόμα καύσιμο - αλλά πιθανώς μόνο για λίγες ώρες - για να επιτραπεί στις γεννήτριες να λειτουργήσουν, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής της ICRC για την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Ο Καρμπόνι είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί η ασφαλής διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ήδη εντός της Γάζας. Είπε ότι οι λιγοστές προμήθειες του θύλακα δεν μπορούν να διατηρήσουν τον άμαχο πληθυσμό για πολύ. "Υπάρχουν προμήθειες στη Γάζα, καύσιμα, χλώριο, ιατρική βοήθεια. Έχουμε κάποιες προμήθειες σε απόθεμα που θα θέλαμε να διανείμουμε", είπε. "Με τις προμήθειες που έχουμε μέσα στη Γάζα, δεν θα μπορούμε να υποστηρίξουμε τον άμαχο πληθυσμό για πολύ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να μπορούμε να φέρουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε στη Γάζα."

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει αναπτύξει εφεδρικές δυνάμεις σε πόλεις στα σύνορα με τον Λίβανο, εν μέσω γενικής ενίσχυσης των στρατευμάτων στο βόρειο Ισραήλ. "Οι δυνάμεις εκτελούν διάφορα αμυντικά καθήκοντα στις πόλεις, που περιλαμβάνουν περιπολίες, ενέδρες και την ανάπτυξη οδοφραγμάτων, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων", λέει ο στρατός. Το θερμόμετρο είναι υψηλό στο βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω αρκετών θανατηφόρων συγκρούσεων στα σύνορα, ορισμένες από τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες που δρουν στον ελεγχόμενο από τη Χεζμπολάχ νότιο Λίβανο και άλλες από την ίδια τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για έναν "χερσαίο ελιγμό" στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τίποτα "δεν έχει αποφασιστεί ακόμη", δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος σήμερα, έκτη ημέρα του πολέμου. "Προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου", δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά. "Μπορεί να είναι από αέρος, μπορεί να είναι μαζί από θαλάσσης και αέρος. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά οι πολιτικοί μας αξιωματούχοι, (αλλά) αυτό δεν έχει ακόμα αποφασιστεί", πρόσθεσε ο αξιωματικός. "Ξέρω ότι ακούτε κάποιες δηλώσεις, αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά προετοιμαζόμαστε για έναν χερσαίο ελιγμό, στην περίπτωση που αυτό αποφασιστεί", συνέχισε ο συνταγματάρχης Χεχτ.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές με στόχο "αμάχους" σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. "Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασέμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) εκτόξευσαν ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα που στόχευαν αμάχους στους καταυλισμούς Αλ Σάτι και Αλ Τζαμπάλια", ανέφερε η Χαμάς. Ανταποκριτές του AFP έγιναν μάρτυρες δεκάδων αεροπορικών επιδρομών σήμερα το πρωί προς τον καταυλισμό Αλ Σάτι και στη βόρεια Γάζα. Πέραν τούτου, σειρήνες ηχούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με ρουκέτες να εκτοξεύονται προς όλες τις πόλεις και τα κιμπούτς της μεθορίου.

Ο αρχηγός της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, Υποστράτηγος Ράφι Μίλο, λέει ότι ο αργός ρυθμός εκτόξευσης πυραύλων την τελευταία ημέρα δείχνει ότι η Χαμάς προετοιμάζεται για έναν μακρύ πόλεμο. "Έχουμε εντοπίσει τη συμπεριφορά της Χαμάς, η οποία συνειδητοποιεί ότι εισέρχεται σε έναν μακρύ πόλεμο", λέει ο Μίλο σε μια κλήση με δημοσιογράφους. "Η Χαμάς διαχειρίζεται τα πυρά με τρόπο που προορίζεται για εβδομάδες [μάχης] και μείωσε τον ρυθμό εκτόξευσης σε περίπου 200-400 ρουκέτες την ημέρα, για να επιτρέψουν στον εαυτό τους μια πολύ μεγάλη μάχη", λέει. Ο Μίλο λέει ότι η Χαμάς στοχεύει το κεντρικό Ισραήλ μία ή δύο φορές την ημέρα για να κρατήσει πολλούς Ισραηλινούς υπό την απειλή εκτόξευσης ρουκετών.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ λέει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας: "Το έθνος μου θρηνεί. Αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει θρήνο σχεδόν κάθε σπίτι στο Ισραήλ", είπε σε ξένους δημοσιογράφους στην προεδρική κατοικία στην Ιερουσαλήμ. "Θα είναι μια μακρά, παρατεταμένης διάρκειας εκστρατεία κατά της Χαμάς, η οποία είναι βασικά μια μακρά, παρατεταμένης διάρκειας εκστρατεία κατά του ISIS", είπε.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.354, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. "Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.354 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 6.049", ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Ο αριθμός των νεκρών του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τους 1.300, σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης. Η τύχη περίπου 150 ανθρώπων που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της καταστροφικής επίθεσης από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς είναι ακόμα ασαφής. Περίπου 3.300 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 28 σε κρίσιμη κατάσταση και 350 σε σοβαρή κατάσταση.

Πάνω από 338.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και σφυροκοπείται από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι λέει ότι ο στρατός έχει μέχρι στιγμής ειδοποιήσει τις οικογένειες 81 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. "Γνωρίζουμε την αβεβαιότητα, αλλά υπάρχει μια ένταση μεταξύ της αξιοπιστίας και της ταχύτητας και της κατανόησης του τι συμβαίνει στο έδαφος, πρέπει να είναι ακριβές", είπε σε δημοσιογράφους.

Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ισχυρίζονται ότι κρατούν 130 ομήρους, με ορισμένες αναφορές να υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 200 κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρ' όλα αυτά εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι μέχρι τώρα έχουν ειδοποιήσει οικογένειες 97 ανθρώπων για τους επιβεβαιωμένα αγνοούμενους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι έπληξαν και σκότωσαν ένα ανώτερο στέλεχος της ναυτικής δύναμης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας. Το IDF λέει ότι ο Muhammed Abu Shamala ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος των ναυτικών δυνάμεων των τρομοκρατικών ομάδων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

