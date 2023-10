"Ανάφλεξη" στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών στη Γάζα - Απειλεί να σκοτώσει τους ομήρους η Χαμάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:16

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέσεων στη Γάζα μετά την ανάκτηση περιοχών στα νότια της χώρας από τη Χαμάς, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των ισλαμιστών μαχητών που υποστηρίζονται από το Ιράν εισήλθε στην τρίτη του ημέρα, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 900.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Αν και ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι μάχες για πόλεις στο νότο του Ισραήλ είχαν σε μεγάλο βαθμό παύσει, το βράδυ της Δευτέρας οι μάχες εντάθηκαν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν με Παλαιστίνιους τρομοκράτες κοντά στη νότια πόλη Μισμάρ ΧαΝεγκέβ και στην πόλη Ραχάτ, περίπου 25 χιλιόμετρα (15 μίλια) από τα σύνορα της Γάζας, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 100 πτώματα έχουν βρεθεί στο κιμπούτς Be'eri, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ομάδα έρευνας και διάσωσης ZAKA. Το Channel 12 αναφέρει ότι τα πτώματα απομακρύνθηκαν σε φορτηγά-ψυγεία. Ο αριθμός των θυμάτων που σκοτώθηκαν στο κατεστραμμένο κιμπούτς, όπου ζουν περίπου 1.000 κάτοικοι, πιστεύεται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ένας κάτοικος είπε νωρίτερα στο Kan ότι η κοινότητα είχε καταστραφεί ολοσχερώς από την επίθεση της Χαμάς.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς απείλησε σήμερα ότι θα αρχίσει να εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε απάντηση για τυχόν νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κατοικίες στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Άμπου Ομπάιντα είπε ότι οι μαχητές της δρουν με βάση τις ισλαμικές επιταγές, φροντίζοντας οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι να παραμείνουν σώοι και ασφαλείς. Επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Λίγο αργότερα, βέβαια, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με το Ισραήλ για το θέμα της πιθανής ανακωχής.

Ο αρχηγός των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων λέει στα στρατεύματα κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας ότι ο στρατός βρίσκει τα πατήματά του μετά την πρόκληση από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, ακόμη και όταν συνεχίζονται οι επιχειρήσεις άμυνας εναντίον τρομοκρατών στο εσωτερικό του Ισραήλ.

"Μετά από μια δύσκολη αρχή, διαμορφώνουμε τη γραμμή δέσμευσης. Χτυπήσαμε πολλούς τρομοκράτες - όποιος πλησιάσει, σκοτώνεται", δήλωσε ο Αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης νωρίτερα τη Δευτέρα, λέει ο στρατός.

"Θα ολοκληρώσουμε την εκκαθάριση της περιοχής, ώστε να μην έχουμε τρομοκράτες εκεί και, την ίδια στιγμή, είμαστε έτοιμη για επίθεση", είπε. "Έχουμε πολλά περισσότερα καθήκοντα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ξεκίνησε άσχημα για εμάς και θα τελειώσει πολύ άσχημα στην άλλη πλευρά", προσθέτει.

Τανκ και τα στρατεύματα ξεχύθηκαν νότια προς τη Γάζα το Σαββατοκύριακο για να ανακτήσουν τον έλεγχο των ισραηλινών πόλεων και να απομακρύνουν τους αμάχους, ενώ 100.000 έφεδροι συγκεντρώθηκαν εκεί κοντά. Ο στρατός έχει δηλώσει ότι αναμένει κυβερνητικές εντολές σχετικά με μια πιθανή εισβολή με στόχο να εξουδετερωθεί η Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ.

Civilians evacuated from a building in Gaza that was right next to another building that levelled in an Israeli airstrike. pic.twitter.com/01TykPIVrO

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι σε μία άνευ προηγουμένου κίνηση, κάλεσε 300.000 εφέδρους και ότι επέβαλε ολοκληρωτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, σημάδια ότι θα μπορούσε να σχεδιάσει μια χερσαία επίθεση εκεί για να πλήξει ολοκληρωτικά τη Χαμάς.

Σε ένα περαιτέρω μήνυμα της ταχείας στροφής του Ισραήλ σε πολεμική λειτουργία, ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου από το Κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην οποία θα συμμετάσχουν ηγέτες της αντιπολίτευσης μέσα σε λίγες ώρες.

Μεγάλα νέφη γκρίζου καπνού σηκώθηκαν από κατοικημένες περιοχές σε πολλές πόλεις και προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλη την εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη Γάζα, όπου ζουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Οι κάτοικοι έβγαζαν απανθρακωμένα πτώματα από τα συντρίμμια και τα έφεραν εσπευσμένα σε δρόμους γεμάτους με καμένα αυτοκίνητα και μαινόμενες φωτιές, εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά στο παναραβικό κανάλι Al Jazeera.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has told President Joe Biden that Israel has no choice but to launch a ground operation in Gaza.



"We have to go in. We can't negotiate now. We need to restore deterrence,” Netanyahu said.



The report claims that Biden did not… pic.twitter.com/xs9x285iYs