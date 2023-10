Θα φροντίσουμε τους ομήρους, λέει αξιωματούχος της Χαμάς

Μιλώντας στο The World at One του BBC Radio 4 νωρίτερα, ο επικεφαλής διεθνών σχέσεων της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ είπε ότι η ομάδα είναι "δεσμευμένη και είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριφερόμαστε στους ομήρους μας με έναν πολύ ανθρώπινο, αξιοπρεπή τρόπο".

Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ομήρων ή τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από το Σάββατο. Δεκάδες άνθρωποι απήχθησαν επίσης, με τους περισσότερους να έχουν μεταφερθεί στη Γάζα.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ άρχισε να χτυπά τον θύλακα.

Ο Ναΐμ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ηγέτης της Χαμάς Μοχάμαντ Ντέιφ έδωσε εντολή στους μαχητές να "σεβαστούν τους ηλικιωμένους, να σέβονται τους πολίτες, να σέβονται τα παιδιά" και "να μην σκοτώνουν κανέναν που δεν εμπλέκεται άμεσα στη μάχη".

Όμως γνωρίζουμε ότι οι μαχητές στην πραγματικότητα σκότωσαν εν ψυχρώ μεγάλους αριθμούς αμάχων στις ισραηλινές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής σχεδόν 300 ανθρώπων στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στα σύνορα της Γάζας, πολλοί από τους οποίους νεαρούς.