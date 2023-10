Σε πλήρη αποκλεισμό η Γάζα: Συντριπτική απάντηση υπόσχεται ο Νετανιάχου - Θα φροντίσουμε τους ομήρους, λέει η Χαμάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:41

Σειρήνες ηχούν σε μεγάλο αριθμό πόλεων στο νότιο Ισραήλ, το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς τα μέλη της Χαμάς, από τη Γάζα εκτοξεύουν ένα μεγάλο μπαράζ ρουκετών, για ακόμα μια φορά. Οι περιοχές που βρέθηκαν στο στόχαστρο περιλαμβάνουν το Ασκελόν, το Γιαντ Μορντεχάι, το Νετίβ Χα'ασάρα και άλλες περιοχές αμέσως βόρεια της Λωρίδας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ άφησε να διαφανεί ότι η στρατιωτική απάντηση που ετοιμάζει το εβραϊκό κράτος θα είναι πρωτοφανής σε κλίμακα και εύρος. "Είμαστε στη μέση μιας εκστρατείας. Ξέρω ότι έχετε περάσει από τρομερά και δύσκολα πράγματα. Αυτό που θα βιώσει η Χαμάς θα είναι δύσκολο και τρομερό. Είμαστε ήδη εν μέσω μιας εκστρατείας και μόλις την ξεκινήσαμε. Η ηγεσία σας είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Θα χρειαστεί χρόνος και χρειάζεται μια ισχυρή στάση στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Το κράτος θα κάνει το παν για να σας βοηθήσει όλους. Σας ζητώ να μείνετε σταθεροί γιατί πρόκειται να αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή. Θα τους νικήσουμε με δύναμη, πολλή δύναμη", σημείωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σε πλήρη πολιορκία η Λωρίδα της Γάζας

Πιο πριν η κυβέρνηση του Ισραήλ, διά στόματος του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, διέταξε "πλήρη πολιορκία" της Λωρίδας της Γάζας και διακοπή της παροχής τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρισμού και νερού, περισσότερες από 48 ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης - σοκ της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, οι οποίοι έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους, Ισραηλινούς πολίτες αλλά και αλλοδαπούς που βρίσκονταν στο εβραϊκό κράτος ως εργαζόμενοι ή ως επισκέπτες.

"Θα φροντίσουμε τους ομήρους"

Μιλώντας στο The World at One του BBC Radio 4 νωρίτερα, ο επικεφαλής διεθνών σχέσεων της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ είπε ότι η ομάδα είναι "δεσμευμένη και είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριφερόμαστε στους ομήρους μας με έναν πολύ ανθρώπινο, αξιοπρεπή τρόπο".

Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ομήρων ή τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές.

Ο Ναΐμ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ηγέτης της Χαμάς Μοχάμαντ Ντέιφ έδωσε εντολή στους μαχητές να "σεβαστούν τους ηλικιωμένους, να σέβονται τους πολίτες, να σέβονται τα παιδιά" και "να μην σκοτώνουν κανέναν που δεν εμπλέκεται άμεσα στη μάχη". Όμως γνωρίζουμε ότι οι μαχητές στην πραγματικότητα σκότωσαν εν ψυχρώ μεγάλους αριθμούς αμάχων στις ισραηλινές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής σχεδόν 300 ανθρώπων στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στα σύνορα της Γάζας, πολλοί από τους οποίους νεαρούς.

"Δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης" με το Ισραήλ

"Καμία διαπραγμάτευση" δεν είναι εφικτή προς το παρόν με το Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της Χαμάς, από την Ντόχα του Κατάρ.

"Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και η αντίσταση, υπό τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ (το ένοπλο τμήμα της Χαμάς) συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού μας, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα καμίας διαπραγμάτευσης για το ζήτημα των ομήρων ή άλλα θέματα" με το Ισραήλ, είπε ο Χόσαμ Μπαντράν, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

"Η αποστολή μας συνίσταται πλέον στο να εμποδίσουμε τον κατακτητή να συνεχίσει να διαπράττει σφαγές σε βάρος του λαού μας στη Γάζα, όπου στοχοθετούνται ευθέως κατοικίες πολιτών", πρόσθεσε.

Νεκροί Αμερικανοί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν σήμερα πως εννέα Αμερικανοί σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και άλλοι πολίτες των ΗΠΑ αγνοούνται, μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς προχθές, Σάββατο, που σκότωσε 700 Ισραηλινούς.

"Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο εννέα πολιτών των ΗΠΑ", ανέφερε σε μία δήλωση ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ. "Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως υπάρχουν πολίτες των ΗΠΑ για τους οποίους δεν υπάρχουν πληροφορίες και εργαζόμαστε από κοινού με τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να προσδιοριστεί το πού βρίσκονται", πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο εννέα Αμερικανών πολιτών. Οι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να ταυτοποιηθούν από αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ λέει ότι ανακατέλαβε εδάφη

Το Ισραήλ σημειώνει ότι έχει ανακτήσει τον έλεγχο των κοινοτήτων που είχε καταλάβει η Χαμάς στα νότια της χώρας, κοντά στη Γάζα - ωστόσο ορισμένοι τζιχαντιστές μαχητές παραμένουν ενεργοί μέσα στο ισραηλινό έδαφος, όπως σημειώνει.

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari speaking on the current situation. pic.twitter.com/2T3115pSKr — Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023

Ο αριθμός των νεκρών εντός του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έχει ξεπεράσει τους 800 από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 260 ανθρώπων που σφαγιάστηκαν από ένοπλους της Χαμάς ενώ παρακολουθούσαν μουσικό φεστιβάλ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του εβραϊκού κράτους, 2.506 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο, με 23 εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και 353 να θεωρούνται βαριά περιστατικά.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν απαχθεί, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, με 100 να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και 30 στα χέρια της Παλαιστιανιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι τέσσερις από τους ομήρους σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα από την Κυριακή, μαζί με τους δεσμοφύλακές τους.

Τουλάχιστον 560 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.900 έχουν τραυματισθεί στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον αποκλεισμένο θύλακο από το Σάββατο, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

300.000 Ισραηλινοί έφεδροι στα όπλα, "σφυροκόπημα" από αέρος στη Γάζα

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) έχουν καλέσει στα όπλα περίπου 300.000 εφέδρους, όπως ανέφερε εκπρόσωπός τους, στη μεγαλύτερη επιστράτευση στην σύγχρονη ισραηλινή ιστορία.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε μπαράζ πληγμάτων κατά στόχων της ισλαμιστικής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας ότι λεπτομέρειες για το τι πλήττεται θα δοθούν σε δεύτερο χρόνο.

עשרות מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו לפני זמן קצר מטרות רבות ברחבי שכונת אל פורקן.



שכונת אל פורקן משמשת כקן טרור עבור חמאס וממנה יוצאות לפועל פעילויות רבות נגד ישראל. pic.twitter.com/Lth3sVetBo — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, από το νέο μπαράζ ρουκετών το μεσημέρι της Δευτέρας υπάρχουν πολλοί τραυματίες στις ισραηλινές πόλεις Ασντόντ και Ασκελόν, στον νότο του εβραϊκού κράτους.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρουν το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας –από γη, αέρα και θάλασσα– το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν και τη Δευτέρα να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

"Ύποπτοι" έχουν εισχωρήσει στον βορρά του Ισραήλ από τον Λίβανο - "Μείνετε στα σπίτια σας", λέει ο στρατός

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) αναφέρουν το απόγευμα της Δευτέρας ότι αριθμός υπόπτων ενόπλων έχει εισχωρήσει στον βορρά της χώρας από τον Λίβανο. Τουλάχιστον δύο εκ των ενόπλων σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά. "Στρατιώτες των IDF είναι αναπτυγμένοι στην περιοχή", αναφέρει ο στρατός. Οι κάτοικοι πολλών πόλεων του βόρειου Ισραήλ, κοντά στη μεθόριο, έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν κλειδωμένοι στα σπίτια τους.

"Γνωρίζουμε τον ηγέτη της επιχείρησης της Χαμάς"

Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς Γιάχια Σινγουάρ "πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ήδη νεκρό", απείλησε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ο ανώτατος εκπρόσωπος του IDF, αντιναύαρχος Χαγκάρι, απευθύνθηκε στην ηγεσία της Χαμάς: "Ο Γιάχα Σινγουάρ είναι ο διοικητής της εκστρατείας και πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ήδη νεκρό", είπε ο Hagari σε συνέντευξη Τύπου. "Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Χαμάς, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της, είναι νόμιμοι στόχοι και καταδικασμένοι να καταστραφούν", πρόσθεσε.

"11η Σεπτεμβρίου"

Το Ισραήλ εξάλλου δέχθηκε επίθεση στα βόρεια σύνορά του, με τον Λίβανο. Το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, άνοιξε πυρ με οβιδοβόλα εναντίον διαφιλονικούμενου τομέα στα σύνορα, οδηγώντας τον ισραηλινό στρατό να προχωρήσει σε πλήγμα drone εναντίον θέσης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Στην Αίγυπτο, δυο ισραηλινοί τουρίστες σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικού εναντίον τους στην Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, άλλη παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, διαβεβαίωσαν πως αιχμαλώτισαν "πολυάριθμους στρατιώτες" του Ισραήλ.

"Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο στο Ισραήλ", αναγνώρισε ο κ. Νετανιάχου.

"Το Ισραήλ κατελήφθη εξαπίνης από αυτή την επίθεση άνευ προηγουμένου", έκρινε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Πάνικοφ, διευθυντής της πρωτοβουλίας Σκόουκροφτ για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή: "Άκουσα πολλές συγκρίσεις με (τις επιθέσεις που είχαν διαπραχθεί) την 11η Σεπτεμβρίου (2001 στις ΗΠΑ) και πολλοί Ισραηλινοί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπόρεσε να γίνει αυτό".

Απόστρατος Ισραηλινός υποστήριξε πως ο ισραηλινοαραβικός πόλεμος του 1973, που παραμένει εθνικό τραύμα στο Ισραήλ, ήταν "λίγος" σε σύγκριση με την επίθεση της Χαμάς προχθές Σάββατο, στην οποία είδε "πολύ σοβαρή αποτυχία" των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Η επίθεση της Χαμάς εξαπολύθηκε 50 χρόνια και μια μέρα έπειτα από εκείνον τον πόλεμο, που είχε φέρει το Ισραήλ προ εκπλήξεως και είχε στοιχίσει 2.600 ζωές στην ισραηλινή πλευρά σε τρεις εβδομάδες εχθροπραξιών.

Στην άλλη πλευρά, η ισραηλινή αντεπίθεση "μας κάνει να φοβόμαστε την καταστροφή και το τέλος της κοινωνίας των πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας", είπε ο Σάντι αλ Άσι, 29χρονος κάτοικος του μικροσκοπικού παλαιστινιακού παραθαλάσσιου θύλακα.

