Διαταγή Ισραηλινού υπ. Άμυνας: Απόλυτος αποκλεισμός Γάζας, "όχι τρόφιμα, όχι ηλεκτρικό ρεύμα, όχι καύσιμα"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.07

Το Ισραήλ κλιμακώνει τα μέτρα του κατά της Λωρίδας της Γάζας, που ελέγχεται από το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, επιβάλλοντας στον θύλακα "πλήρη πολιορκία" στο πλαίσιο της οποίας θα απαγορεύονται οι εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

"Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα", ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. "Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα", υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον "αποκτηνωμένων ανθρώπων".

Israel Defense Minister Yoav Gallant:"I have given an order - Gaza will be under complete closure. There will be no electricity, food or fuel [delivered to Gaza]. We are fighting barbaric [terrorists] and will respond accordingly." pic.twitter.com/tmrRsEsrWz