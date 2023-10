Το Ισραήλ κήρυξε και επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ευρεία επίθεση - Πάνω από 900 συνολικά οι νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:38

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενεργοποίησε το Άρθρο 40 Aleph, κηρύσσοντας επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς. Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση μετά το 1973 και τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

Η κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, μια κυρίως συμβολική και τυπική διαδικασία, επιτρέπει στην κυβέρνηση να θέσει σε ισχύ μια ευρύτερη κινητοποίηση των στρατιωτικών εφεδρειών και υποχρεώνει την κυβέρνηση να προσδιορίσει συγκεκριμένους πολεμικούς στόχους, αυξάνοντας το φάσμα μιας χερσαίας εισβολής στη Γάζα, σημειώνει η Washington Post.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίμ Νετανιάχου είχε δηλώσει από χθες σε έκτακτο διάγγελμα πως η χώρα βρίσκεται "σε πόλεμο" με τη Χαμάς.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι επλήγησαν 800 στόχοι της Χαμάς στη Γάζα, σκοτώθηκαν εκατοντάδες τρομοκράτες, ενώ δεκάδες έχουν συλληφθεί.

❗️ #Israel has declared a state of war



This decision was taken by the government of the country by introducing "paragraph 40-Alef". This means that the army is given full freedom of action and must report only to the political leadership.



The last time the "40-Alef" was invoked… pic.twitter.com/b4mJPeKRWV