Μεσανατολικό: Σφοδρές μάχες στο νότιο Ισραήλ - Περισσότεροι από 800 οι νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:34

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χαμάς συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Σε περισσότερους από 800 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν.

Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανήλθε σε 500-600, όπως μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

Η Haaretz, επικαλούμενη με τον στρατό του Ισραήλ, ανέφερε πως ανακτήθηκε ο έλεγχος των περισσότερων περιοχών στο νότο, αλλά οι μάχες συνεχίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε ανακτήσει τον έλεγχο των περισσότερων σημείων διείσδυσης, σκότωσε εκατοντάδες Παλαιστίνιους επιτιθέμενους και αιχμαλώτισε δεκάδες άλλους, αλλά εξακολουθούσε να μάχεται σε ορισμένα σημεία.

Εν τω μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα βρίσκεται "ακόμη σε πόλεμο" [και] ολοκληρώνει ακόμη τις προσπάθειες για να πάρει τον πλήρη έλεγχο του ισραηλινού εδάφους και των κοινοτήτων από τη Χαμάς".

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Η Χαμάς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιντίν δήλωσε ότι τα "όπλα και οι ρουκέτες μας, είναι μαζί σας".

"Η ιστορία μας, τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας", δήλωσε ο Σαφιντίν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε σήμερα πυρά στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι "αλληλέγγυα" προς τον παλαιστινιακό λαό.

Πολλοί Ισραηλινοί κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Ο ισραηλινός στρατός δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς έως τώρα.

"Θα στείλουμε μια πολύ σκληρή απάντηση στη Χαμάς μετά από αυτήν την απάνθρωπη επίθεση", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. "Είναι ένα τρομερό πρωινό".

Ο Χεχτ δήλωσε ότι θα δοθούν οδηγίες στον πληθυσμό της Γάζας πριν από τις επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς για να "αποφευχθούν οι παράπλευρες απώλειες". Ωστόσο δεν θα υπάρξει εκκένωση, δήλωσε. "Θα τους πούμε να πάνε βόρεια, να πάνε νότια, να πάνε ανατολικά". Αναφορικά με πιθανή χερσαία επίθεση, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Τα συνοριακά περάσματα στη Γάζα καταστράφηκαν από τη Χαμάς, δήλωσε. "Δεν βιαζόμαστε να τα ξανοίξουμε".

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

"Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος", ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες. Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

Μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σκόρπισαν τον όλεθρο χθες Σάββατο σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, εξαπολύοντας μια ευρείας κλίμακας επίθεση κατά την οποία σκότωσαν περισσότερους από 250 Ισραηλινούς και απήγαγαν δεκάδες άλλους, μεταφέροντας ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ πριν από 50 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε "εκδίκηση" για αυτήν τη "μαύρη ημέρα" στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. "Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο", τόνισε. "Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά", συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Σε ομιλία του, ο Ισμαήλ Χανίγια διατύπωσε απειλές για το τέμενος Αλ Ακσά, καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Γάζας και τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών. "Πόσες φορές σας προειδοποιήσαμε ότι οι Παλαιστίνιοι διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς εδώ και 75 χρόνια, ωστόσο αρνείστε να αναγνωρίσετε τα δικαιώματα του λαού μας;", δήλωσε μεταξύ άλλων.

The Israeli Ministry of Public Diplomacy published a video of yesterday's attack on #Israel. The video shows hostages being held by #Hamas.



"Innocent women, children, men, barbarically kidnapped, taken hostage to Gaza, and murdered in their homes. Everyone should be shocked at… pic.twitter.com/CYFKB0lRV6