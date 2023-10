Ισραήλ: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση με "βαριά μέσα" - Νέα επίθεση με 150 πυραύλους από Χαμάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:11

Την επιχείρηση "Σιδερένια Ξίφη" ξεκίνησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) κηρύσσοντας μια κατάσταση συναγερμού πολέμου. Όπως ανέφεραν, οι IDF θα χρησιμοποιήσουν "βαριά χερσαία μέσα" κατά μαχητών.

"Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες", τονίζει η ανακοίνωση του IDF.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ.Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Προειδοποίησε επίσης όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι οι IDF πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και αργότερα θα συνεχίσουν με "βαριά χερσαία μέσα".

Ανέφεραν σήμερα ότι σκότωσαν εκατοντάδες Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται και ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σε 22 τοποθεσίες.

"Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις", ανέφερε ο Χαγκάρι.

"Υπάρχουν κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί οι τρομοκράτες, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρόσθετες σαρώσεις της περιοχής πριν το ανακοινώσουμε", πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για "καταστάσεις ομηρίας" στους οικισμούς Οφακίμ και Μπέρι. "Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις εκεί με ανώτερους διοικητές και διεξάγονται μάχες με πυρά".

"Βρισκόμαστε σε πόλεμο", είπε.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σήμερα τρία κτίρια του "Πύργου της Παλαιστίνης" στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε "δύο πολυόροφα κτίρια" με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την "τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς", που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή "στην καρδιά του πληθυσμού" του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και "τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή".

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή για την διακοπή ηλεκτοδρότησης από σήμερα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας.

"Δεν πρόκειται να είναι όπως ήταν στο παρελθόν", προειδοποίησε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του.

Η Λωρίδα της Γάζας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ισραήλ και σε εισαγωγές καυσίμων για την ηλεκτροδότηση του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Μακρά είναι η λίστα των νεκρών από τις σφοδρές συγκρούσεις που προκάλεσε η αιφνιδιαστική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό.

Παράλληλα το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τόνισαν ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι "ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες" απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

"Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα", είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σημείωσε πως ο στρατός θα προχωρήσει σε επιστράτευση όσων εφεδρικών δυνάμεων χρειαστούν, ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων και τόνισε πως τόσο Ισραηλινοί στρατιώτες όσο και διοικητές έχουν σκοτωθεί από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς.

Έκανε λόγο για Ισραηλινούς άμαχους πολίτες που δολοφονήθηκαν, και για στρατιώτες και πολίτες που έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι πολέμου και όμηροι.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.