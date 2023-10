Ισραήλ: Χερσαία επίθεση ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας - Τουλάχιστον 100 νεκροί Ισραηλινοί, κρατάει ομήρους η Χαμάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:03

Τουλάχιστον 100 είναι μέχρι στιγμής o αριθμός των Ισραηλινών νεκρών από την μεγάλη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS.

Παράλληλα, το N12 σημειώνει πως 50 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από τη Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι "ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες" απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

"Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα", είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σημείωσε πως ο στρατός θα προχωρήσει σε επιστράτευση όσων εφεδρικών δυνάμεων χρειαστούν, ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων και τόνισε πως τόσο Ισραηλινοί στρατιώτες όσο και διοικητές έχουν σκοτωθεί από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς.

Έκανε λόγο για Ισραηλινούς άμαχους πολίτες που δολοφονήθηκαν, και για στρατιώτες και πολίτες που έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι πολέμου και όμηροι.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.